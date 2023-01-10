Україна повертатиме військовозобов'язаних чоловіків для служби в армії? Що не так із новим механізмом

Новий механізм потягнув за собою появу великої кількості запитань щодо його подальшої роботи

У рамках нововведень, які стосуються військового обліку громадян у 2023 році, на посольства та консульства України, які знаходяться за кордоном, уряд поклав новий обов'язок повідомляти українців про початок нового призову та мобілізаційних заходів. Крім того, дипломатичні відомства зобов'язані вести військовий облік військовозобов'язаних, призовників, а також резервістів, ба більше "сприяти" їх поверненню на Батьківщину. "Телеграф" вирішив розібратися, чи все ж запрацює цей механізм і що про нього думають експерти.

Як пояснює Telegram-канал "Ти ж ЮРИСТ", нові правила, передбачені урядом, дійсно будуть діяти, однак не все так просто.

Що кажуть експерти

Першочергово механізм стосуватиметься виключно тих громадян України, які раніше ставали на консульський облік за межами країни (ставати на цей облік українці мають право лише добровільно).

Ще один пункт — працівники дипломатичної установи теоретично матимуть змогу повідомити військовозобов'язаного про призов, однак вони не мають права видавати повістки.

По-третє. Зараз чіткого механізму щодо "сприяння поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну" ще немає.

Водночас насильно депортувати громадян України з території іншої держави дозволяється виключно за відповідним рішенням суду.

Крім того, екстрадиція (видача) застосовується лише після скоєння певного злочину, однак українці, котрі виїхали за кордон під час війни — не вважаються злочинцями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи потрібні для виїзду чоловікам, дружини яких служать у армії.