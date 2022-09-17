Еще часть украинцев может избежать мобилизации: кто не подлежит призыву в армию

Некоторые медики и студенты могут быть освобождены от военной службы

С началом полномасштабного вторжения России в Украину мобилизация все продолжается и набирает обороты. Правдивую информацию часто трудно отличить, а найти именно ту узкоспециализированную, подходящую для себя или членов семьи гораздо труднее. Считается, что медицинские работники военнообязанные, ведь это та профессия, которая востребована на фронте.

Однако это касается не всех медиков и здесь, как и в любом правиле, есть свои исключения.

Адвокат, партнер Юридической фирмы "STATUS" Юлия Николаевец рассказала, кто именно не подлежит мобилизации.

Медиков не могут призвать, если они:

являются "забронированными" на военное время и на период мобилизации в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

временно непригодны к службе согласно заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК) из-за состояния здоровья. Это касается только срока до шести месяцев;

являются родителями или опекунами, воспитывающими трое или более детей младше 18 лет;

имеют ребенка с инвалидностью подгруппы А до 18 лет;

воспитывают ребенка с инвалидностью, имеющей нарушение функций организма ІІІ-ІV степени, их выражения и ограничения жизнедеятельности категорий ІІ-ІІІ степени, или ребенка с инвалидностью I или II группы для совершеннолетнего лица;

имеют совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы. Это касается детей в возрасте до 23 лет;

воспитывают детей до 18 лет, которые являются сиротами или лишенными родительской опеки;

самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

занимаются уходом за лицом, нуждающимся в этом, в соответствии с законодательством Украины.

Также есть определенные правила мобилизации студентов-медиков. Не подлежат призыву, если:

являются учениками профессионального высшего и высшего образования, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, обучающимися по дневной или дуальной формами;

являются научными и научно-педагогическими работниками учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание или степень;

являются педагогическими работниками учреждений общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Как сообщал "Телеграф" ранее, есть девять категорий граждан, которых не могут мобилизовать на военную службу.