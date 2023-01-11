Зверніться до ЦНАП або використовуйте "Дію": військовозобов’язаним розповіли про нові правила обліку

Щоб наново стати на облік на новому місці проживання, військовозобов’язаний має сім днів

В Україні змінили деякі правила постановки на військовий облік у період дії мобілізації. При переїзді військовозобов’язаний повинен обов’язково звернутися до ЦНАПу або скористатися "Дією".

Про це детально розказано у матеріалі "Телеграф". Кабмін опублікував нові правила щодо порядку постановки на військовий облік 3 січня.

У разі переїзду на нове місце проживання військовозобов’язаний повинен звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або скористатися додатком "Дія". Щоб знову стати на військовий облік у період мобілізації, військовозобов’язаному дається сім днів. Крім цього, можна звернутися до центрів комплектування.

Військовообов’язаний українець відтепер може влаштуватися на роботу чи вступити до вузу лише за наявності відповідного документа. До військово-облікових документів належать:

посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників);

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (для військовозобов’язаних);

військовий квиток (для резервістів);

відображення в електронній формі інформації, що міститься у перерахованих вище документах.

Щодо жінок-медиків чи фармацевтів, які не ставали на військовий облік, то вони можуть бути прийняті на роботу без перерахованих вище документів. Цей дозвіл дійсний до 2026 року.

Виші або коледжі, які займаються підготовкою жінок-медиків, повинні за два місяці до закінчення навчання подати до центрів комплектування списки. На їх підставі жінкам формують тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та вносять інформацію до Єдиного державного реєстру.

Крім того, центри зайнятості також мають надавати інформацію про військовозобов’язаних, які в період дії мобілізації в Україні втратили роботу. Найімовірніше, їм можуть вручити повістку або запропонувати службу за контрактом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що частина українців може уникнути мобілізації. Це стосується деяких студентів і навіть медиків.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграф": "Військкомат у "Дії", нові правила для жінок та біженців: що змінилося для українських військовозобов’язаних"