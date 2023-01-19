"Дия" заинтересовала США: хотят адаптировать для других стран

Интерес к приложению уже выразила Молдова

В США заинтересовались украинским приложением "Дия" и захотели адаптировать его для пользователей в других странах.

Как информирует Axios, об этом в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказала администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

Она отметила, что USAID финансировала Минцифры, чтобы разработать "Дию" и обеспечить его безопасность. Кроме того агентство выделило дополнительные 8,5 миллиона долларов, чтобы во время войны в приложении появились дополнительные услуги.

По словам Пауэр, теперь Украина готова поделиться своими наработками в сфере электронного управления со всеми заинтересованными странами, а USAID обсуждает возможность использования "Дии" как шаблона по созданию аналогичных программ.

В частности она отметила, что интерес к этой программе уже проявила Молдова.

В Давосе уже прошли встречи Пауэр и главы Минцифры Михаила Федорова с представителями нескольких стран и потенциальными партнерами из частного сектора, которые могут в будущем помочь масштабировать проект.

"Приложение, позволяющее гражданам подавать налоговые декларации или получать доступ к свидетельствам о рождении, не дожидаясь часами в очереди, может стать одним из ощутимых улучшений", — сказала она.

В настоящее время проект находится на начальной стадии, агентство выделило 650 тысяч долларов на то, чтобы провести технико-экономическое обоснование в заинтересованных странах и заодно проверить приложение на предмет потенциальных проблем с безопасностью и конфиденциальностью.

Как сообщалось ранее, в Украине вскоре можно будет заказать автомобильные номера онлайн, в том числе и с использованием "Дии"