Чи будуть повістки в "Дії" та в Viber? У Мінцифри дали відповідь

Військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років продовжують отримувати повістки в Україні

Під час воєнного стану та загальної мобілізації багато військовозобов’язаних цікавляться питанням, чи з’явиться в додатку "Дія" опція відправки повісток і наскільки законні повістки, які надходять чоловікам у Viber.

Детальну відповідь на це запитання в інтерв’ю "Телеграфу" дав керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

За його словами, у додатку "Дія" відправки повісток не буде. Принаймні на даний момент питання про це навіть не стоїть.

"Ні, повісток в "Дії" не буде. Така політична позиція у влади. Не дивлячись на те, що в "Дії" є сповіщення (судові сповіщення про засідання), вони насправді є інформаційними повідомленнями, як СМС-ка, яка тобі приходить про дату судового слухання тощо, і ці сповіщення можна вимкнути за бажанням. Питання про повістки взагалі не стоїть", — сказав Банік.

Крім того, багато українців говорять про те, що їм надходили повістки у додатку Viber. Мстислав Баник пояснив, наскільки це безпечно та законно.

"Наскільки знаю, там мова йде про судові повістки. А щодо Viber – вони допомагали нам просувати канали "Дії" та Мінцифри у цьому месенджері. Коли у нас була "Тисяча за вакцинацію", ковід-сертифікати, вайбер безкоштовно надавав нам розсилки по своїй мережі на мільйони користувачів. Це саме вайбер розсилав, тому ризиків не було. Даний месенджер належить японцям, а не росіянам", — зазначив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі.

Повний текст інтерв’ю читайте на нашому сайті: "Діджитал став номером один": Мстислав Банік з Мінцифри про нові сервіси Дії за рік війни та захоплення іноземців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Кирило Козак пояснив, чи можуть військовозобов’язані чоловіки відмовити від повістки в армію на роботі.