Неявка в военкомат после вручения повестки: есть только 4 причины, за которые не накажут

В противном случае предусмотрена административная или даже уголовная ответственность

Полномасштабное российское вторжение повлекло за собой введение в Украине всеобщей мобилизации и военного положения. Учитывая это, мужчинам призывного возраста массово вручают повестки, после чего они обязаны явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП). В противном случае, а именно из-за неявки в военкомат, предусмотрена ответственность.

Как пишет издание Тoday.ua, по словам юриста Ростислава Кравца, существует и ряд уважительных причин, по которым призывник может не явиться в военкомат после получения повестки в указанный срок.

Речь идет о таких: появиться

стихийное бедствие, повлиявшее на своевременное прибытие в ТЦК;

смерть близкого человека;

болезнь;

другое веское обстоятельство, по которому призывник не смог вовремя прибыть в военкомат.

Кроме того, юрист напомнил, что при отсутствии уважительной причины за неявку в ТЦК может светить наказание, а именно:

Наложение штрафа в размере от 1700 до 3400 гривен. Наказание назначается призывникам, приглашенным впервые для уточнения информации или для прохождения медкомиссии;

Лишение свободы на срок от трех до пяти лет или испытательный срок. Уголовное наказание назначается призывникам, вызванным в военкомат для последующей отправки в воинскую часть.

Ранее "Телеграф" сообщал, как военнообязанный может проверить полученную повестку на законность.