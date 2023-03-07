Неявка в военкомат после вручения повестки: есть только 4 причины, за которые не накажут
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В противном случае предусмотрена административная или даже уголовная ответственность
Полномасштабное российское вторжение повлекло за собой введение в Украине всеобщей мобилизации и военного положения. Учитывая это, мужчинам призывного возраста массово вручают повестки, после чего они обязаны явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП). В противном случае, а именно из-за неявки в военкомат, предусмотрена ответственность.
Как пишет издание Тoday.ua, по словам юриста Ростислава Кравца, существует и ряд уважительных причин, по которым призывник может не явиться в военкомат после получения повестки в указанный срок.
Речь идет о таких: появиться
- стихийное бедствие, повлиявшее на своевременное прибытие в ТЦК;
- смерть близкого человека;
- болезнь;
- другое веское обстоятельство, по которому призывник не смог вовремя прибыть в военкомат.
Кроме того, юрист напомнил, что при отсутствии уважительной причины за неявку в ТЦК может светить наказание, а именно:
- Наложение штрафа в размере от 1700 до 3400 гривен. Наказание назначается призывникам, приглашенным впервые для уточнения информации или для прохождения медкомиссии;
- Лишение свободы на срок от трех до пяти лет или испытательный срок. Уголовное наказание назначается призывникам, вызванным в военкомат для последующей отправки в воинскую часть.
Ранее "Телеграф" сообщал, как военнообязанный может проверить полученную повестку на законность.