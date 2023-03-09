"Дуже весело?": у Кропивницькому жінкам видали повістки на чоловічий стриптиз

Відвідувачка не розуміє, у чому прикол

Деяких українців знову бентежить використання символів війни у мемах і маркетингу. Так, у Кропивницькому відвідувачка розважального закладу здивована маркетинговим підходом.

Заклад "SHO bar" влаштував вечірку до 8 березня. Судячи з публікацій на сторінці місцевої адвокатки та волонтерки Валерії Бурлаки, для жінок там приготували дискотеку та чоловічий стриптиз. Нічого незвичного, однак самі запрошення виклали деякі питання.

Жінка опублікувала фото запрошення на своїй Instagram-сторінці. Заклад вирішив оформити їх у вигляді… повісток у військкомат. На "документі" пише:

Повістка

Згідно з Міжнародним жіночим днем, Вам необхідно з’явитися 8 березня 2023 року о 18:00 у "SHO bar". За вашу чарівну красу на Вас чекає покарання у вигляді секретних і хтивих танців для вас! Явка суворо обов’язкова! При собі мати запальний настрій!

"Серйозно? Дуже весело? Інших ідей не було?", — прокоментувала це Валерія. Також вона опублікувала відео з самої вечірки. Кремезні чоловіки у формі поліцейського чи моряка показували свої м’язисті тіла під музику. Зокрема, під пісню російського гурту "Мурзилки International" "Если мент попросит документ".

Нагадаємо, що у полтавському закладі стався скандал, коли молодь почала танцювати під російських співаків. Самі діти обурилися тому, що на них впала хвиля гніву від українців.

Також останнім часом заклади в Україні потрапляють у мовні скандали – зокрема кав’ярня в Одесі, де відмовилися обслуговувати українською мовою. Згодом власникам довелося платити штраф.