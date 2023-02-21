Байден п’є "Тетерів" і ходить в АТБ: відомий український бізнесмен збентежений мемами з президентом США

Бізнесмен цікавиться у своїх підписників, чи доречним є використання такого контексту у мемах

У день приїзду президента США до України мережа вибухнула мемами. Джо Байдена розташовували у різноманітних місцях і ситуаціях місцевого життя. Таким чином він "побував" чи не у всіх українських закладах, які мають свого СММника.

Джо Байден побував і в АТБ, і в Comfy, і з пляшкою пива "Тетерів", і встиг залишити подарунок Зеленському на "Новій пошті". Ми відібрали частину цих фотожаб. Їх публікували не лише пересічні любителі створювати смішні картинки, а офіційні сторінки компаній.

Питання етичності таких мемів вирішив порушити відомий український бізнесмен і блогер Євген Черняк. У себе на сторінці у фейсбуці він ініціював чимале обговорення, чи правильно те, як роблять українські бренди. Зокрема, враховуючи контекст приїзду Байдена — війна з рф:

"Дуже обережно, майже шепотом: чи не здається, що вставляти свій бренд у фото, фоном, в руки, поруч, трохи знецінює історичний візит. Ні, мені теж є що рекламувати, і виглядало б чудово, але, здається, трохи не в тому сенсі, що багато хто заплатив за цей історичний візит", — пише бізнесмен.

Під дописом зібралося близько сотні коментарів. А сам допис отримав десятки поширень і 2,5 тисячі лайків. Але в самих коментарях думки розділилися. Частина людей вважає, що така реакція доречна, адже гумор допомагає боротися із суворою реальністю. Інші схиляються до того, що є речі, які не варто перетворювати на гумор.

Нагадаємо, що Джо Байден несподівано для багатьох прибув до Києва зранку 20 лютого. Він приїхав потягом і у першу чергу вшанував загиблих українських героїв на Михайлівській площі.

"Телеграф" зібрав головні факти про візит очільника США і значущість цієї події. Зазначимо, що Джо Байден — частий гість в Україні і до свого президентства уже бував тут кілька разів.