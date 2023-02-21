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Байден п’є "Тетерів" і ходить в АТБ: відомий український бізнесмен збентежений мемами з президентом США

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
Дата публікації
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Автор
Євген Черняк на фоні мему про Байдена та АТБ Новина оновлена 21 лютого 2023, 16:42
Євген Черняк на фоні мему про Байдена та АТБ. Фото Колаж "Телеграфу"

Бізнесмен цікавиться у своїх підписників, чи доречним є використання такого контексту у мемах

У день приїзду президента США до України мережа вибухнула мемами. Джо Байдена розташовували у різноманітних місцях і ситуаціях місцевого життя. Таким чином він "побував" чи не у всіх українських закладах, які мають свого СММника.

Джо Байден побував і в АТБ, і в Comfy, і з пляшкою пива "Тетерів", і встиг залишити подарунок Зеленському на "Новій пошті". Ми відібрали частину цих фотожаб. Їх публікували не лише пересічні любителі створювати смішні картинки, а офіційні сторінки компаній.

Меми з Байденом
Меми з Байденом
Меми з Байденом
Меми з Байденом
Меми з Байденом
Меми з Байденом

Питання етичності таких мемів вирішив порушити відомий український бізнесмен і блогер Євген Черняк. У себе на сторінці у фейсбуці він ініціював чимале обговорення, чи правильно те, як роблять українські бренди. Зокрема, враховуючи контекст приїзду Байдена — війна з рф:

"Дуже обережно, майже шепотом: чи не здається, що вставляти свій бренд у фото, фоном, в руки, поруч, трохи знецінює історичний візит. Ні, мені теж є що рекламувати, і виглядало б чудово, але, здається, трохи не в тому сенсі, що багато хто заплатив за цей історичний візит", — пише бізнесмен.

Під дописом зібралося близько сотні коментарів. А сам допис отримав десятки поширень і 2,5 тисячі лайків. Але в самих коментарях думки розділилися. Частина людей вважає, що така реакція доречна, адже гумор допомагає боротися із суворою реальністю. Інші схиляються до того, що є речі, які не варто перетворювати на гумор.

Коментарі під дописом Євгена Черняка
Коментарі під дописом Євгена Черняка
Коментарі під дописом Євгена Черняка

Нагадаємо, що Джо Байден несподівано для багатьох прибув до Києва зранку 20 лютого. Він приїхав потягом і у першу чергу вшанував загиблих українських героїв на Михайлівській площі.

"Телеграф" зібрав головні факти про візит очільника США і значущість цієї події. Зазначимо, що Джо Байден — частий гість в Україні і до свого президентства уже бував тут кілька разів.

Теги:
#Джо Байден #Євген Черняк #Меми #Байден в Україні