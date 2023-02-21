Байден пьет "Тетерев" и ходит в АТБ: известный украинский бизнесмен смущен мемами с президентом США

Бизнесмен интересуется у своих подписчиков, уместно ли использование такого контекста в мемах

В день приезда президента США в Украину сеть взорвалась мемами. Джо Байдена располагали в разных местах и ситуациях местной жизни. Таким образом, он "побывал" едва ли не во всех украинских заведениях, имеющих своего СММщика.

Политик побывал и в АТБ, и в Comfy, и с бутылкой пива "Тетерев" во дворе на лавке, и даже успел оставить подарок Зеленскому на "Новой почте". Мы отобрали часть этих фото. Их публиковали не только обычные любители создавать смешные картинки, но и официальные страницы компаний.

Вопрос этичности таких мемов решил поднять известный украинский бизнесмен и блогер Евгений Черняк. У себя на странице в фейсбуке он инициировал немалое обсуждение правильно ли то, как делают украинские бренды. В частности, учитывая контекст приезда Байдена — войну с РФ:

"Очень аккуратно, почти шёпотом: а не кажется, что вставлять свой бренд в фото, фоном, в руки, рядом, немного девальвирует исторический визит. Нет, мне тоже есть что рекламировать, и смотрелось бы отлично, но не кажется, что немного не туда в этом смысле, что для того, чтобы этот исторический визит состоялся, заплачена огромная цена многими, — пишет бизнесмен.

Под сообщением собралось около сотни комментариев. А само сообщение получило десятки распространений и 2,5 тысячи лайков. Но в самих комментариях мнения разделились. Часть людей считает, что такая реакция уместна, ведь юмор помогает бороться с суровой реальностью. Другие склоняются к тому, что есть вещи, которые не следует превращать в юмор.

Напомним, что Джо Байден неожиданно для многих прибыл в Киев утром 20 февраля. Он приехал поездом и в первую очередь почтил память погибших украинских героев на Михайловской площади.

"Телеграф" собрал главные факты о визите главы США и значимости этого события. Отметим, что Джо Байден – частый гость в Украине и до своего президентства уже бывал здесь несколько раз.