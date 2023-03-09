Вручение повесток в Украине: в каких случаях оно считается незаконным

Незаконное вручение повестки для военнообязанного не несет никаких последствий

Пока в стране продолжается военное положение и общая мобилизация, военнообязанные мужчины продолжают получать повестки. Однако при их оформлении нередко возникают нарушения. Украинцам важно знать, в каких случаях повестка будет считаться незаконно выданной.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал о нюансах при оформлении повестки, передает 24 канал. По его словам, повестка должна быть вручена военнообязанному лично в руки, после чего мужчина должен ее подписать, чтобы тем самым заверить получение.

В случае отказа от повестки должен быть составлен соответствующий акт. Учитывая это, оставление повесток в почтовом ящике или в двери является незаконным и, соответственно, не несет никаких последствий для военнообязанного.

"Довольно часто на повестках, которые оставляют в дверях и других местах, проставляют штамп "Розыск" и т.д. Следует обратить внимание, что соответствующие отметки законодательством не предусмотрены, а потому их проставление является незаконным", — сказал юрист.

Кто может вручать повестки

представители органов местного самоуправления;

руководители организаций, предприятий, учреждений, где работает военнообязанный мужчина;

управляющие многоквартирных домов;

должностные лица ТЦК и СП;

При этом важно добавить, что у сотрудников полиции, военнослужащих (в т.ч. представителей ТРО), а также должностных лиц Госпогранслужбы нет соответствующих полномочий, чтобы вручать гражданам повестки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сотрудникам ТЦК и СП хотят выдавать бодикамеры, чтобы процесс вручения повестки был запечатлен на видео. Адвокат Роман Симутин объяснил, для чего это нужно.