Вручення повісток в Україні: у яких випадках воно вважається незаконним

Незаконне вручення повістки для військовозобов’язаного не несе жодних наслідків

Поки в країні продовжується воєнний стан і загальна мобілізація, військовозобов’язані чоловіки продовжують отримувати повістки. Проте при їх оформленні нерідко виникають порушення. Українцям важливо знати, в яких випадках повістка вважатиметься незаконно виданою.

Юрист адвокатського об’єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів про нюанси при оформленні повістки, повідомляє 24 канал. За його словами, повістка має бути вручена військовозобов’язаному особисто в руки, після чого чоловік повинен її підписати, щоб цим запевнити отримання.

У разі відмови від повістки повинен бути складений відповідний акт. Враховуючи це, залишення повісток у поштовій скриньці чи дверях є незаконним і, відповідно, не несе жодних наслідків для військовозобов’язаного.

"Досить часто на повістках, які залишають у дверях та інших місцях, проставляють штамп "Розшук" тощо. Слід звернути увагу, що відповідні позначки законодавством не передбачені, а тому їхнє проставлення є незаконним", — сказав юрист.

Хто може вручати повістки

представники органів місцевого самоврядування;

керівники організацій, підприємств, установ, де працює військовозобов’язаний чоловік;

керуючі багатоквартирних будинків;

посадові особи ТЦК та СП;

При цьому важливо додати, що співробітники поліції, військовослужбовці (в т.ч. представники ТРО), а також посадові особи Держприкордонслужби не мають відповідних повноважень, щоб вручати громадянам повістки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що співробітникам ТЦК та СП хочуть видавати бодікамери, щоб процес вручення повістки був зображений на відео. Адвокат Роман Симутін пояснив, навіщо це потрібно.