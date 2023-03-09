Заступник начальника військкомату на Одещині відривався під російську пісню "Алкоголічка"

Мережа дещо здивована, що для танців обрали російську музику

Заступника начальника військкомату на Одещині, де через скандали запровадили вручення повісток на камеру, помітили за танцями під російські пісні. Чоловік танцював під пісню російського виконавця Олександра Ревви.

Як повідомляє інформресурсі "Х***ва Одеса", заступник начальника Болградського тер центру комплектування був помічений на танцях під пісню "Алкоголічка". Чоловік у фіолетовій сорочці танцює на корпоративні до 8 березня, потім дає "п’ять" комусь із колег і далі продовжує танцювати з іншого боку.

Як видно з відео, йдеться про Володимира Руснака. Зокрема, його фото є на сайті Василівської сільради.

Додамо, що Олександр Рева, під чиї пісні танцюють під час корпоративу, є серед тих співаків, які російське вторгнення не підтримали. Крім того, за його ж словами, виконавець не відвідував рідний Донецьк після окупації 2014 року.

Нагадаємо, в Одесі працівникам військкомату видали повістки після того, як з'явилося відео, де вони тягають чоловіка за ноги. Тим часом у Кременчуці місцевий заклад вирішив видати жінкам запрошення на вечірку до 8 березня у вигляді повісток. Але не всім це сподобалося.