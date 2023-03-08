"Зливали" місця роздачі повісток: СБУ прикрила понад два десятка каналів у Telegram

Аудиторія деструктивних каналів перевищувала чотири сотні підписників

Представникам Служби безпеки України вдалося заблокувати понад два десятки Telegram-каналів, створених, аби допомагати чоловікам уникнути загальної мобілізації.

Про це у середу, 8 березня, повідомили у Telegram-каналі українського відомства, зазначивши, що інтернет-ресурси інформували своїх підписників про заходи, які проводять військкомати на Франківщині, Черкащині, Вінниччині, Чернівеччині, Київщині, Львівщині, а також Одещині.

Головним їх завданням був "злив" даних щодо актуальних місць вручення військовозобов’язаним повісток та заклики ховатися від представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Цю інформацію власники каналів отримували безпосередньо від місцевих жителів.

Також у відомстві зазначили, що загальна кількість аудиторії деструктивних каналів перевищувала 400 тисяч підписників. Заробити на цьому вирішили й адміністратори каналів, запропонувавши свої платформи для розміщення комерційної реклами.

Особи всіх організаторів злочинної діяльності вже встановлені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Служба безпеки України викрила керівництво Центральної військово-лікарської комісії на отриманні хабарів від військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли "відкосити" від служби в армії.