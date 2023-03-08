"Сливали" места раздачи повесток: СБУ прикрыла более двух десятков каналов в Telegram

Аудитория деструктивных каналов превышала четыреста подписчиков

Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось заблокировать более двух десятков Telegram-каналов, созданных, чтобы помогать мужчинам избежать всеобщей мобилизации.

Об этом в среду, 8 марта, сообщает силовое ведомство, отметив, что интернет-ресурсы информировали своих подписчиков о мероприятиях, проводимых военкоматами на Прикарпатье и Буковине, в Черкаской, Винницкой, Киевской, Львовской, а также Одесской областях.

Главной их задачей был "слив" данных по актуальным местам вручения военнообязанным повесток и призывы скрываться от представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Эту информацию владельцы каналов получали от местных жителей.

Также в ведомстве отметили, что общее количество аудитории деструктивных каналов превышало 400 тысяч подписчиков. Заработать на этом решили и администраторы каналов, предложив свои платформы для размещения коммерческой рекламы.

Личности всех организаторов преступной деятельности уже установлены.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ разоблачила руководство Центральной военно-врачебной комиссии на взятках от военнообязанных мужчин, которые хотели "откосить" от службы в армии.