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Розрив усіх шаблонів: юна бандуристка з України стала зіркою TikTok (кращі відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Автор
Бандуристка Вікторія Деркач нагадує українцям, як гарно може звучати український народний інструмент Новина оновлена 06 березня 2023, 12:17
Бандуристка Вікторія Деркач нагадує українцям, як гарно може звучати український народний інструмент. Фото Колаж "Телеграфу"

Бандура незаслужено забута останні сторіччя, але це можна виправити

Останні роки українці як ніколи раніше відходять від радянських та російських традицій до всього корінного та українського. Зокрема, це стосується й музики, — стає дедалі більше якісних українських хітів, дедалі популярнішими стають українські музичні інструменти. Наприклад, бандура. І бандуристка Вікторія Деркач одна з тих, хто робить в це внесок.

Вікторія народилася в селі на Миргородщині і з дитинства хотіла підкорювати сцену, — у 10 років її відвели до музичної школи, де вона хотіла займатися співом та грою на фортепіано, але місць не було, і дівчинка обрала бандуру, хоч на той момент ще навіть не знала, що це таке.

"Просто сумно, що за таким дивовижним інструментом не стояли черги, що його не знали. І я відчуваю, що моя місія допомогти змінити це. Коли у коментарях пишуть, що й не знали, як круто може звучати бандура, коли бандуристи пишуть, що хочуть знову почати грати, це для мене знак", – розповідає музикантка.

Бандуристка Вікторія Деркач
Вікторія Деркач

Дівчина стала дуже популярна, викладаючи в TikTok відео, як виконує різні мелодії, — починаючи від українських народних пісень та Вєрки Сердючки, Калуша, The Hardkiss, і закінчуючи всесвітньо відомими хітами від Eminem, The XX, Джастіна Тімберлейка, саундтреком до серіалу "Шерлок".

Десятки тисяч людей уже підписано на профілі Вікторії у соцмережах, а деякі її відео зібрали понад мільйон переглядів.

Ми вибрали для вас кілька найкращих, на нашу думку, відео бандуристки, щоб ви могли оцінити, як незвичайно та красиво може звучати бандура в умілих руках:

Зауважимо, що завантажити рінгтони з грою на бандурі можна за допомогою чат-бота бандуристки в Telegram за цим посиланням.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в соцмережах завірусилося нове виконання пісні "Парова машина", яке вже породило масу реміксів та мешапів.

Теги:
#Бандура #TikTok