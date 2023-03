"Занадто шикарно": українців підкорюють нові варіації вірусної пісні "Парова машина"

Вже вийшло стільки версій пісні, що кожен зможе знайти собі до смаку

Вже близько тижня соцмережі українців захоплює нове виконання старої автентичної української пісні "Парова машина", але тренд розвивається й надалі, — вже з’явилася низка реміксів на пісню та мешапи.

Нагадаємо, що спочатку пісню переспівала співачка та літературознавець Ярина Квасна. Вона опублікувала аматорський запис і не розраховувала, що той стане популярним, проте доля розпорядилася інакше, і за лічені дні відео зібрало вже близько 7,5 млн переглядів:

У мережі швидко з’явилася низка реміксів, які теж дуже сподобалися слухачам (деякі стверджують, що навіть більше, ніж оригінал):

Крім того, вже роблять і мешапи на пісню, — поєднують із звучаннями інших пісень. Так, "Парову машину" вже поєднали з "Blinding Lights" від The Weeknd і з "Give It To Me" від Timbaland.

Варто зауважити, що в коментарях українці здебільшого залишають дуже приємні відгуки.

"Оце справжній шедевр", "У такій версії і мені подобається", "Це занадто шикарно", "Весь день у голові", "Вуха на небо полетіли", — серед іншого, пишуть вони.

Завантажити ремікси та мешапи можна зі сторінок авторів, наприклад, за цим посиланням з Telegram.

Нагадаємо, раніше мережу підкорили мешапи на старий хіт Степана Гіги, особливо з Леді Гагою.