"Слишком шикарно": украинцев покоряют новые вариации вирусной песни "Парова машина"

Уже вышло столько версий песни, что каждый сможет найти себе по вкусу

Уже около недели соцсети украинцев захватывает новое исполнение старой аутентичной украинской песни "Парова машина", но тренд развивается и дальше, — уже появился ряд ремиксов на песню и мешапы.

Напомним, что изначально песню перепела певица и литературовед Ярина Квасная. Она опубликовала любительскую запись и не рассчитывала, что та станет популярной, однако судьба распорядилась иначе, и за считанные дни видео собрало уже около 7,5 млн просмотров:

В сети быстро появился ряд ремиксов, которые тоже сильно понравились слушателям (некоторые утверждают, что даже больше, чем оригинал):

Кроме того, уже делают и мешапы на песню, — объединяют со звучаниями других песен. Так, "Парову машину" уже объединили с "Blinding Lights" от The Weeknd и с "Give It To Me" от Тимбалэнда.

Стоит заметить, что в комментариях украинцы в большинстве своем оставляют весьма лестные отзывы.

"Вот это настоящий шедевр", "В такой версии и мне нравится", "Это слишком шикарно", "Весь день в голове", "Уши на небо улетели", — среди прочего, пишут они.

Скачать ремиксы и мешапы можно со страниц авторов, например, по этой ссылке из Telegram.

Напомним, ранее сеть покорили мешапы на старый хит Степана Гиги, особенно с Леди Гагой.