Давно забытая украинская народная песня разрывает TikTok: что известно о хите "Парова машина" (видео)

Ролик молнией разлетелся сетью и уже собрал более 6 млн просмотров

Социальную сеть TikTok уже неделю как "захватила" давно забытая аутентичная украинская песня "Парова машина". Буквально за пару дней ролик собрал миллионы просмотров и тысячи лайков и комментариев. Более того, на оригинальный звук начали снимать свои видео даже военные. Кто запустил этот тренд — рассказываем далее.

Все началось с короткого ролика певицы и литературоведа Ярины Квасной. На своей странице в TikTok она опубликовала 30-секундное любительское видео, на котором она поет отрывок песни "Парова машина".

"Видео о "Паровой машине" было записано на киностудии Довженко буквально через несколько минут, как закончилась " Леся Квартиринка " — это однодневное музыкальное событие, которое мы уже второй год организовываем с моими подружками и друзьями. Я тогда выступала в составе группы "Дичка". Это было мое первое выступление на сцене перед таким большим количеством людей. Поэтому после выступления было очень много эмоций, очень хорошо разогрет голос — потому и произошла такая ситуация" — рассказала Ярина в интервью "Суспильному".

Девушка отметила, что совсем не рассчитывала на такую популярность, максимум пару лайков и комментариев от друзей. А сейчас на ее голос записывают ролики многие украинцы, известные артисты и наши защитники з фронта. "Телеграф" собрал для вас небольшую подборку роликов с этим звуком.

А некоторым песня уже успела и надоесть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как благодаря TikTok ветеран украинского шоу-бизнеса Степан Гига оказался на новой волне популярности. Его хит "Цей сон" объединили и с песнями таких всемирно известных групп и исполнителей.