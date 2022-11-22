Станет легендой: совместный хит Степана Гиги и Леди Гаги завирусился в сети

"Коллаборация", которой никто не ожидал

На фоне российской агрессии как никогда раньше возрос спрос на украинских артистов, в том числе стали снова популярными и некоторые "ветераны" шоу-бизнеса, например Степан Гига, — 63-летний артист был малоизвестен среди молодежи, однако в последние месяцы стал настоящей звездой TikTok.

Теперь его, пожалуй, самую популярную песню "Цей сон" смешали вместе со старым хитом Леди Гаги "Just Dance". Результат превзошел все ожидания.

Стоит заметить, что мэшап (именно так называют смесь двух или более оригинальных композиций в одну) опубликовали в ТикТок 21 ноября, и менее чем за сутки он завирусился.

Украинцы сделали уже сотни роликов под этот звук. Вот несколько лучших из них:

Также оставили тысячи комментариев.

"Слишком имба", "Закрывайте интернет, лучше уже не будет", "Это станет легендой", "Алла Гага, это Гига!", "Гениально", "Гигигага случилась", "Что за гений это создал? Весь день в голове", — среди прочего, пишут слушатели.

К слову, автор мэшапа сделал и полную версию песни, — послушать и скачать ее можно с канала в Telegram по этой ссылке.

Также заметим, что "коллаборация" Леди Гаги и Степана Гиги уже стала своеобразным мемом, — ранее в сети разгоняли шутливые новости об их совместном концерте во львовском метро.

Как сообщал "Телеграф", ранее шквал мемов породил конфуз президента Украины Владимира Зеленского с первой леди.