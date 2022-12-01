Не только Леди Гага: хиты Степана Гиги с мировыми звездами вирусятся в сети

Таких "коллабораций" никто не ожидал

Ветеран украинского шоу-бизнеса Степан Гига оказался на новой волне популярности после того, как в сети появился мешап его песни с "Just dance" Леди Гаги. Композиция вышла такой удачной, что в сети теперь активно множат ее подобия. Так, хит Степана Гиги "Цей сон" теперь объединили и с песнями таких всемирно известных групп и исполнителей как Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Кэти Перри, "Тату".

"Телеграф" выбрал несколько самых удачных вариантов из тех, что сейчас вирусятся в TikTok.

Среди них, мешап "Цей сон" с такими песнями как:

Stromae — Alors On Danse;

Linkin Park — Faint;

Lady Gaga — Bloody Mary (песня известна еще как саундтрек к сериалу "Уэнздей" от Netflix);

Katy Perry — Dark Horse ;

Red Hot Chili Peppers — Otherside;

Тату — Я сошла с ума.

Для удобства мы соединили мешапы с вышеперечисленными песнями в одно видео, чтобы их сразу все можно было посмотреть онлайн:

Стоит заметить, что в сети оставляют множество восторженных комментариев к таким мешапам:

Напомним, ранее "Телеграф" делал подборку смешных пранков над любимыми.