Шутит значит любит: 10 уморительных семейных пранков (видео)

Заряд позитивного настроения гарантируем

Чувство юмора, — лучшее спасение в любой ситуации, даже когда на улице война или кризис. И кто как не самые близкие люди смогут понять и простить Вам самые странные шутки и приколы?

"Телеграф" собрал подборку из 10-ти смешных семейных пранков из трендов TikTok. Однако заранее предупреждаем, что подборка сделана для просмотра в развлекательных целях, и повторять идеи не рекомендуем, — некоторые из них несколько жестоки.

Одним из самых смешных видео последнего времени стал ролик с тем, как парень со смехом кусачками обрезает девушке длинные ногти, пока она спит. Однако после этого женщина, пародируя его смех, рубит банан, как бы намекая, что бывает за такие "приколы".

Всегда помогают улыбнуться классические шутки с пирогом, обыгранные по-новому:

Обыграли и прыжок доверия, — когда женщина прыгнула в руки мужчине, и тот ее поймал, а когда он сам попытался прыгнуть, что-то пошло не так.

Популярен сейчас в сети и прикол с монетой на лбу:

А одна из тиктокерш показала, как можно отучить мужчину от телефона, нелепо одев его на работу, пока он смотрел на экран:

Другая блогерша иначе подколола партнера, дав ему натереться маслом вместо дезодоранта:

Но не все приколы проходят гладко, — один мужчина хотел облить жену водой, но смешно опрокинул ее на себя:

А женщина пыталась скрыть от партнера, сколько кушает на самом деле, но тоже случайно "спалилась":

И напоследок совсем безобидная шутка, — как можно рассмешить партнера, просто принося ему вещи во время приема душа:

Напомним, ранее "Телеграф" делал подборку лучших мемов про конфуз президента Владимира Зеленского с первой леди.