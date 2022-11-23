Жартує означає любить: 10 кумедних сімейних пранків (відео)

Заряд позитивного настрою гарантуємо

Почуття гумору — найкращий порятунок у будь-якій ситуації, навіть коли на вулиці війна чи криза. І хто як не найближчі люди зможуть зрозуміти і пробачити Вам найдивніші жарти та приколи?

"Телеграф" зібрав добірку з 10 смішних сімейних пранків з трендів TikTok. Однак заздалегідь попереджаємо, що добірка зроблена для перегляду з розважальною метою, і повторювати ідеї не рекомендуємо, — деякі з них дещо жорстокі.

Одним із найсмішніших відео останнього часу став ролик, як хлопець зі сміхом кусачками обрізає дівчині довгі нігті, поки вона спить. Однак після цього жінка, пародіюючи його сміх, рубає банан, ніби натякаючи, що буває за такі "приколи".

Завжди допомагають усміхнутися класичні жарти з пирогом, обіграні по-новому:

Обіграли й стрибок довіри, коли жінка стрибнула в руки чоловікові, і той її спіймав, а коли він сам спробував стрибнути, щось пішло не так.

Популярний зараз у мережі та прикол з монетою на лобі:

А одна з тиктокерш показала, як можна відучити чоловіка від телефону, безглуздо одягнувши його на роботу, поки він дивився на екран:

Інша блогерка інакше підколола партнера, давши йому натертися маслом замість дезодоранту:

Але не всі приколи проходять гладко, один чоловік хотів облити дружину водою, але смішно перекинув її на себе.

А жінка намагалася приховати від партнера, скільки їсть насправді, але теж випадково спалилася:

І насамкінець зовсім безневинний жарт — як можна розсмішити партнера, просто приносячи йому речі під час прийому душа:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив добірку найкращих мемів про конфуз президента Володимира Зеленського з першою леді.