Стане легендою: спільний хіт Степана Гіги та Леді Гаги завірусився у мережі

"Колаборація", на яку ніхто не очікував

На тлі російської агресії як ніколи раніше зріс попит на українських артистів, зокрема стали знову популярними і деякі "ветерани" шоу-бізнесу, наприклад Степан Гіга, — 63-річний артист був маловідомий серед молоді, однак останніми місяцями став справжньою зіркою TikTok.

Тепер його, мабуть, найпопулярнішу пісню "Цей сон" змішали разом із старим хітом Леді Гаги "Just Dance". Результат перевершив усі очікування.

Варто зауважити, що мешап (саме так називають суміш двох або більше оригінальних композицій в одну) опублікували в Тікток 21 листопада, і менш ніж за добу він завірусився.

Українці зробили сотні роликів під цей звук. Ось кілька найкращих із них:

Також залишили тисячі коментарів.

"Занадто імба", "Закривайте інтернет, краще вже не буде", "Це стане легендою", "Алла Гага, це Гіга!", "Геніально", "Гігігага сталася", "Що за геній це створив? Весь день у голові", — серед іншого, пишуть слухачі.

До речі, автор мешапу зробив і повну версію пісні, — послухати та завантажити її можна з каналу в Telegram за цим посиланням.

Також зауважимо, що "колаборація" Леді Гаги та Степана Гіги вже стала своєрідним мемом, — раніше в мережі розганяли жартівливі новини про їхній спільний концерт у львівському метро.

Як повідомляв "Телеграф", раніше шквал мемов породив конфуз президента України Володимира Зеленського з першою леді.