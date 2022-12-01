Не тільки Леді Гага: хіти Степана Гіги зі світовими зірками вирусяться в мережі

Таких "колаборацій" ніхто не очікував

Ветеран українського шоу-бізнесу Степан Гіга опинився на новій хвилі популярності після того, як у мережі з’явився мешап його пісні з "Just dance" Леді Гаги. Композиція вийшла такою вдалою, що в мережі тепер активно множать схожі треки. Так, хіт Степана Гіги "Цей сон" тепер поєднали і з піснями таких всесвітньо відомих гуртів та виконавців як Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Кеті Перрі, "Тату".

"Телеграф" вибрав кілька найвдаліших варіантів із тих, що зараз вирусяться в TikTok.

Серед них, мешап "Цей сон" з такими піснями як:

Stromae — Alors On Danse;

Linkin Park — Faint;

Lady Gaga — Bloody Mary (пісня відома ще як саундтрек до серіалу "Венздей" від Netflix);

Katy Perry — Dark Horse;

Red Hot Chili Peppers — Otherside;

Тату — Я сошла с ума.

Для зручності ми поєднали мешапи з вищезгаданими піснями в одне відео, щоб їх відразу всі можна було переглянути онлайн:

Варто зауважити, що в мережі залишають безліч захоплених коментарів до таких мешапів:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив добірку смішних пранків над коханими.