Давно забута українська народна пісня розриває TikTok: що відомо про хіт "Парова машина" (відео)

Ролик блискавкою розлетівся мережею і вже зібрав понад 6 млн. переглядів

Соціальну мережу TikTok вже тиждень як "захопила" давно забута автентична українська пісня "Парова машина". Буквально за кілька днів ролик зібрав мільйони переглядів та тисячі лайків та коментарів. Понад те, на оригінальний звук почали знімати свої відео навіть військові. Хтось запустив цей тренд — розповідаємо далі.

Все почалося з короткого ролика співачки та літературознавця Ярини Квасної. На своїй сторінці в TikTok вона опублікувала 30-секундне аматорське відео, на якому вона співає уривок пісні "Парова машина".

"Відео про "Парову машину" було записано на кіностудії Довженка буквально за кілька хвилин, як закінчилася "Леся Квартиринка" — це одноденна музична подія, яку ми вже другий рік організовуємо з моїми подружками та друзями. Я тоді виступала у складі гурту "Дичка" "Це був мій перший виступ на сцені перед такою великою кількістю людей. Тому після виступу було дуже багато емоцій, дуже добре розігрітий голос — тому й відбулася така ситуація" — розповіла Ярина в інтерв’ю "Супільному ".

Дівчина зауважила, що зовсім не розраховувала на таку популярність, максимум пару лайків та коментарів від друзів. А зараз на її голос записують ролики багато українців, відомих артистів та наших захисників з фронту. "Телеграф" зібрав для вас невелику добірку роликів із цим звуком.

А деяким пісня вже встигла й набриднути.

Раніше "Телеграф" розповідав, як завдяки TikTok ветеран українського шоу-бізнесу Степан Ґіґа опинився на новій хвилі популярності. Його хіт "Цей сон" поєднали і з піснями таких всесвітньо відомих гуртів та виконавців.