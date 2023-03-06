Разрыв всех шаблонов: юная бандуристка из Украины стала звездой TikTok (лучшие видео)

Бандура незаслуженно забыта последние столетия, но это поправимо

Последние годы украинцы как никогда раньше отходят от советских и русских традиций ко всему коренному и украинскому. В частности, это касается и музыки, — становится все больше качественных украинских хитов, все более популярными становятся украинские музыкальные инструменты. Например, бандура. И бандуристка Виктория Деркач одна из тех, кто вносит в это лепту.

Виктория родилась в селе на Миргородщине и с детства хотела покорять сцену, — в 10 лет ее отвели в музыкальную школу, где она хотела заниматься пением и игрой на фортепиано, но мест не было, и девочка выбрала бандуру, хоть на тот момент еще даже не знала, что это такое.

"Просто грустно, что за таким удивительным инструментом не стояли очереди, что его не знали. И я чувствую, что моя миссия — помочь изменить это. Когда в комментариях пишут, что и не знали, как круто может звучать бандура, когда бандуристы пишут, что хотят опять начать играть, это для меня знак", — рассказывает музыкантка.

Виктория Деркач

Девушка стала весьма популярна, выкладывая в TikTok видео, как исполняет различные мелодии, — начиная от украинских народных песен и Верки Сердючки, Калуша, The Hardkiss, и заканчивая всемирно известными хитами от Eminem, The XX, Джастина Тимберлейка, саундтреком к сериалу "Шерлок".

Десятки тысяч человек уже подписаны на профили Виктории в соцсетях, а некоторые ее видео собрали более миллиона просмотров.

Мы выбрали для вас несколько лучших, по нашему мнению, видео бандуристки, чтобы вы могли оценить, как необычно и красиво может звучать бандура в умелых руках:

Заметим, что скачать рингтоны с игрой на бандуре можно с помощью чат-бота бандуристки в Telegram по этой ссылке.

Как сообщал "Телеграф", ранее в соцсетях завирусилось новое исполнение песни "Парова машина", которое уже породило массу ремиксов и мешапов.