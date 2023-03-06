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Разрыв всех шаблонов: юная бандуристка из Украины стала звездой TikTok (лучшие видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Бандуристка Виктория Деркач напоминает украинцам, как красиво может звучать украинский народный инструмент Новость обновлена 06 марта 2023, 12:17
Бандуристка Виктория Деркач напоминает украинцам, как красиво может звучать украинский народный инструмент. Фото Коллаж "Телеграфа"

Бандура незаслуженно забыта последние столетия, но это поправимо

Последние годы украинцы как никогда раньше отходят от советских и русских традиций ко всему коренному и украинскому. В частности, это касается и музыки, — становится все больше качественных украинских хитов, все более популярными становятся украинские музыкальные инструменты. Например, бандура. И бандуристка Виктория Деркач одна из тех, кто вносит в это лепту.

Виктория родилась в селе на Миргородщине и с детства хотела покорять сцену, — в 10 лет ее отвели в музыкальную школу, где она хотела заниматься пением и игрой на фортепиано, но мест не было, и девочка выбрала бандуру, хоть на тот момент еще даже не знала, что это такое.

"Просто грустно, что за таким удивительным инструментом не стояли очереди, что его не знали. И я чувствую, что моя миссия — помочь изменить это. Когда в комментариях пишут, что и не знали, как круто может звучать бандура, когда бандуристы пишут, что хотят опять начать играть, это для меня знак", — рассказывает музыкантка.

Бандуристка Виктория Деркач
Виктория Деркач

Девушка стала весьма популярна, выкладывая в TikTok видео, как исполняет различные мелодии, — начиная от украинских народных песен и Верки Сердючки, Калуша, The Hardkiss, и заканчивая всемирно известными хитами от Eminem, The XX, Джастина Тимберлейка, саундтреком к сериалу "Шерлок".

Десятки тысяч человек уже подписаны на профили Виктории в соцсетях, а некоторые ее видео собрали более миллиона просмотров.

Мы выбрали для вас несколько лучших, по нашему мнению, видео бандуристки, чтобы вы могли оценить, как необычно и красиво может звучать бандура в умелых руках:

Заметим, что скачать рингтоны с игрой на бандуре можно с помощью чат-бота бандуристки в Telegram по этой ссылке.

Как сообщал "Телеграф", ранее в соцсетях завирусилось новое исполнение песни "Парова машина", которое уже породило массу ремиксов и мешапов.

Теги:
#Бандура #TikTok