Мультсеріал не вперше порушує злободенні теми та висміює агресорів

У популярному та рекордному за тривалістю мультсеріалі "Сімпсони" один із героїв нагадав глядачам російського диктатора володимира путіна. А довгий стіл, показаний у новій серії, взагалі вважають відсиланням до подібного столу путіна, який вже став мемом.

Користувачі позитивно оцінили нову серію "Сімпсонів" з натяками на російського лідера. У коментарях на ресурсі Simpsonsua бурхливо обговорюють як сюжет, так і безпосередньо стіл.

Так, у 34 сезоні у 16 серії показано героя Кірка Ван Хутена. Як йдеться в описі до відео, лиходій прагне приховати історичну правду, зокрема запроваджує цензуру шкільної програми. Одна із фраз персонажа: "Очистимо історію заради вашого захисту".

За сюжетом на Кірка чекає трагічний кінець, тож, можливо, ця серія стане черговим передбаченням від "Сімпсонів". У коментарях глядачі в захваті від нової серії:

"Цей павільйон обов’язково впаде".

"Шикарна серія, дуже якісно обіграли маразм х*йла, особливо зі столом".

"Цей довгий стіл виглядає таким знайомим. І жарт про Чорнобаївку був влучним і доречним".

"Вся серія насправді про путіна та про переінакшення історії, а стіл це просто очевидний референс!"

"Стьоб над столом путіна прикольний!"

"Ору зі стола".

Фрагменти з нової серії "Сімпсонів" вже розлетілися мережею. Глядачі схвально відгукнулися на аналогії з путіним та його довгим столом, які показали творці мультсеріалу. Тепер фани з нетерпінням чекають на наступний епізод.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі сміються через випадок у прямому ефірі програми одного з російських пропагандистів. Гість просто в студії знепритомнів, поки солов’їв розпливався у своїх наративах.