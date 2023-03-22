"Прикольний стьоб над довгим столом путіна": у мережі в захваті від нової серії "Сімпсонів" (відео)
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Мультсеріал не вперше порушує злободенні теми та висміює агресорів
У популярному та рекордному за тривалістю мультсеріалі "Сімпсони" один із героїв нагадав глядачам російського диктатора володимира путіна. А довгий стіл, показаний у новій серії, взагалі вважають відсиланням до подібного столу путіна, який вже став мемом.
Користувачі позитивно оцінили нову серію "Сімпсонів" з натяками на російського лідера. У коментарях на ресурсі Simpsonsua бурхливо обговорюють як сюжет, так і безпосередньо стіл.
Так, у 34 сезоні у 16 серії показано героя Кірка Ван Хутена. Як йдеться в описі до відео, лиходій прагне приховати історичну правду, зокрема запроваджує цензуру шкільної програми. Одна із фраз персонажа: "Очистимо історію заради вашого захисту".
За сюжетом на Кірка чекає трагічний кінець, тож, можливо, ця серія стане черговим передбаченням від "Сімпсонів". У коментарях глядачі в захваті від нової серії:
- "Цей павільйон обов’язково впаде".
- "Шикарна серія, дуже якісно обіграли маразм х*йла, особливо зі столом".
- "Цей довгий стіл виглядає таким знайомим. І жарт про Чорнобаївку був влучним і доречним".
- "Вся серія насправді про путіна та про переінакшення історії, а стіл це просто очевидний референс!"
- "Стьоб над столом путіна прикольний!"
- "Ору зі стола".
Фрагменти з нової серії "Сімпсонів" вже розлетілися мережею. Глядачі схвально відгукнулися на аналогії з путіним та його довгим столом, які показали творці мультсеріалу. Тепер фани з нетерпінням чекають на наступний епізод.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі сміються через випадок у прямому ефірі програми одного з російських пропагандистів. Гість просто в студії знепритомнів, поки солов’їв розпливався у своїх наративах.