"Паше Мерседесу" планируют выбрать меру пресечения: источники намекнули, какое именно

Правоохранители проводят обыски в Киево-Печерской лавре

В субботу, 1 апреля, Киево-Печерскую лавру посетили представители Службы безопасности Украины. Они вручили митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю подозрение относительно двух статей УК Украины. Уже сегодня священнослужителю могут избрать и меру пресечения.

По данным источников "Телеграфа", Павел Лебедь (более известный как "Паша Мерседес") может оказаться под домашним арестом. Официального подтверждения СБУ или других правоохранительных органов пока не было.

В случае нарушения митрополитом меры пресечения он может оказаться даже в следственном изоляторе. Однако пока о подобном речь не идет, говорят наши информированные собеседники.

Отметим, что Павел Лебедь успел обратиться к прихожанам, посетившим Лавру на службу. Он отметил, что его ждут представители Службы безопасности, поэтому он будет вынужден временно покинуть территорию храма. Также священнослужитель подтвердил: правоохранительные органы настаивают на домашнем аресте.

"Телеграф" также рассказывал, как разворачиваются события на территории Киево-Печерской лавры субботним утром. Во дворе были замечены многие сотрудники полиции и СБУ, также в некоторых помещениях проводились обыски. На нашем сайте можно найти эксклюзивный фоторепортаж.

Кроме этого мы сообщали детали предыдущего дня "войны за Лавру", когда под стенами святыни можно было заметить как поклонников, так и противников "Паши Мерседеса".