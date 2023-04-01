"Паші Мерседесу" планують обрати запобіжний захід: джерела натякнули, який саме

Правоохоронці проводять обшуки у Києво-Печерській лаврі

У суботу, 1 квітня, до Києво-Печерської лаври завітали представники Служби безпеки України. Вони вручили митрополиту УПЦ МП Павлу Лебідю підозру щодо двох статей КК України. Вже сьогодні священнослужителю можуть обрати і запобіжний захід.

За даними джерел "Телеграфа", Павло Лебідь (більш відомий як "Паша Мерседес") може опинитися під домашнім арештом. Офіційного підтвердження від СБУ чи інших правоохоронних органів поки не було.

У разі порушення митрополитом запобіжного заходу він може опинитися навіть у слідчому ізоляторі. Однак наразі про подібне не йдеться, говорять наші поінформовані співрозмовники.

Зазначимо, що Павло Лебідь встиг звернутися до прихожан, які завітали до Лаври на службу. Він зазначив, що його наразі чекають представники Служби безпеки, тож він буде вимушений тимчасово покинути територію храму. Також священнослужитель підтвердив: правоохоронці наполягають на домашньому арешті.

"Телеграф" також розповідав, як розгортаються події на території Києво-Печерської лаври суботнім ранком. На подвір'ї було помічено чимало працівників поліції та СБУ, також у деяких приміщеннях проводилися обшуки. На нашому сайті можна знайти ексклюзивний фоторепортаж.

Крім цього ми повідомляли деталі попереднього дня "війни за Лавру", коли під стінами святині можна було помітити як прихильників, так і противників "Паші Мерседеса".