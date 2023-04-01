СБУ взялась за "Пашу Мерседеса", под Лаврой снова толпа. Что происходит (обновляется)
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В субботу, 1 апреля, УПЦ МП продолжает оставаться на территории Киево-Печерской Лавры, хотя должны были покинуть территорию государственного заповедника до 29 марта. Сегодня утром СБУ проводила обыски у митрополита Павла и на территории лавры. Самому Павлу СБУ вручила подозрение по 2 статьям, одна из них касается разжигания межрелигиозной розни (ст. 161 УКУ). Митрополита вызвали на допрос в 12.00, в его доме проводят обыски.
Павел Лебедь может оказаться под домашним арестом. Но официального подтверждения пока не было.
Корреспондент "Телеграфа" с самого утра находится на месте событий, рассказываем, что происходит на территории Лавры сейчас:
12:40 — Почти 250 клирикам запрещен въезд в Украину. Введены санкции в отношении 17 функционеров УПЦ. Прекращено гражданство Украины 19 священнослужителям УПЦ.
12:36 – Появилось объяснение от СБУ.
О подозрении Паше "Мерседесу":
- Лебедь в выступлениях оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и т.д. Это подтвердила судебно-лингвистическая экспертиза.
- Сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений).
- и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
"Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения своей пропаганды и раскола украинского общества. Но мы не дадим ему никакого шанса! СБУ системно блокирует все попытки российских спецслужб , стремящихся использовать своих агентов для нанесения ущерба интересам и безопасности Украины", – отметил глава СБУ Василий Малюк.
12:27 — Соцсети шутят о плодах, которые принесла вера митрополиту Павлу:
12:05 — Митрополит Павел, по всей видимости, уважает люксовые бренды. Он засветился в довольно дорогом шарфе Louis Vuitton и разговаривает по телефону iPhone.
11:40 — На территории Лавры собрались люди: одна толпа скандирует "Долой Московию" и "Спасибо СБУ", прихожане УПЦ МП напротив держат иконы и скандируют "Позор".
11:27 – Показываем, что происходит в Лавре.
Телеграф также рассказывал, как разворачиваются события на территории Киево-Печерской лавры субботним утром. Во дворе были замечены многие сотрудники полиции и СБУ, также в некоторых помещениях проводились обыски. На нашем сайте можно найти эксклюзивный фоторепортаж.