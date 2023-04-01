В чем СБУ подозревает "Пашу Мерседеса": появились интересные аудио, фото обыска и комментарий Малюка

Силовики проводят обыски по местам жительства владыки

В субботу, 1 апреля, представители Службы безопасности Украины официально сообщили о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю (больше известному как "Паша Мерседес"). Священнослужителя обоснованно обвиняют в разжигании религиозной розни, а также в поддержке вооруженной агрессии россии против Украины.

Митрополиту вручили подозрение

Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства, ссылаясь на официальный комментарий главы СБУ Василия Малюка. Кроме того, СБУ обнародовали и компрометирующие аудиозаписи переговоров с участием подозреваемого.

В них священнослужитель повторяет российские нарративы о "войне Америки с россией до последнего украинца", а также о том, что "войну спровоцировала Украина".

"Те не уступят, потому что знают за собой силы и имеют чем. И уже сегодня Херсон благовествуй радость велию, там уже и флаги русские везде, и все, все, все, а сюда.. и люди довольны. Люди довольны! Вон показывают в Интернете. Вот и все, конечно, не уступят", — говорится в аудио.

"Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения своей пропаганды и раскола украинского общества. Но мы не дадим ему никакого шанса! СБУ системно блокирует все попытки российских спецслужб, стремящихся использовать своих агентов для нанесения ущерба интересам и безопасности Украины , – обїяснил глава СБУ Малюк.

Предварительно установлено, что в своих публичных выступлениях священнослужитель систематически оскорблял и унижал религиозные взгляды украинцев, относящихся к другим конфессиям. Таким образом, Лебедь провоцировал появление враждебных настроений. Кроме того, он не раз оправдывал российские преступления против Украины.

Так, благодаря всем собранным следственным доказательствам, "Паше Мерседесу" сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время силовики проводят обушки по местам жительства и пребывания владыки, в рамках которых уже нашли много интересного.

Обыски СБУ в "Паше Мерседеса"

Стоит отметить, что в 12 часов священнослужитель вызван на допрос, после которого будет решаться вопрос об избрании для него меры пресечения. Предварительно ею может стать домашний арест.

Ранее "Телеграф" сообщал, что хотя официального подтверждения от СБУ или других правоохранительных органов пока не было, источники нашего издания отметили, что "Паша Мерседес" может оказаться под домашним арестом.