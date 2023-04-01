У чому СБУ підозрює "Пашу Мерседеса": з'явився коментар Малюка

У суботу, 1 квітня, представники Служби безпеки України офіційно повідомили про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю (більше відомому як "Паша Мерседес"). Священнослужителя обґрунтовано звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, а також підтримці збройної агресії росії проти України.

Про це повідомила пресслужба українського відомства, посилаючись на офіційний коментар голови СБУ Василя Малюка.

"Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу! СБУ системно блокує усі спроби російських спецслужб, котрі прагнуть використовувати своїх агентів для нанесення шкоди інтересам та безпеці України", – сказав він.

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