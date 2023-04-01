Прощальна гастроль "Паші Мерседеса": парафіяни УПЦ МП у сльозах проводжали владику під домашній арешт (фото, відео)

Вже сьогодні священнослужителю можуть обрати запобіжний захід

У суботу, 1 квітня, представники Служби безпеки України, які проводили обшуки у будівлі Києво-Печерської Лаври, вручили митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю (більше відомому як "Паша Мерседес") підозру. Наразі відомо, що він став безпосереднім фігурантом двох кримінальних справ, тож вже сьогодні йому повинні обрати запобіжний захід. Попередньо, ним може стати домашній арешт, однак поки офіційного підтвердження про це немає.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який слідкує за подіями поблизу святині з самого ранку, став свідком того, як десятки людей проводжали владику із криками "Дякуємо СБУ!".

Митрополит попрощався з вірянами і поїхав з Лаври

Однак були й ті, хто проводжав "Пашу Мерседеса" зі сльозами на очах. Віряни кланялися владиці у ноги, цілували йому руки і просили наостанок благословення для дітей.

Прихожани зі сльозами на очах проводжали митрополита

Варто також зазначити, що сьогодні, о 12-ій годині, священнослужитель викликаний на допит, після якого вирішуватимуть питання щодо обрання для нього міри запобіжного заходу.

За даними джерел нашого видання, Паша Мерседес може опинитися під домашнім арештом.

Раніше "Телеграф" опублікував ексклюзивний фоторепортаж, на кадрах якого показав, що відбувається в Лаврі після вручення повістки митрополиту "Паші Мерседесу".