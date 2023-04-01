Кто такой Паша "Мерседес": любит Louis Vuitton, выбивать журналистам зубы и проклинать насмерть

Павел Лебедь имеет скандальную историю

1 апреля Киево-Печерскую лавру покинул скандальный Паша "Мерседес" — настоятель исторического монастыря митрополит Павел Лебедь. Сегодня утром СБУ проводила обыски у митрополита Павла и на территории лавры. Павлу СБУ вручила подозрение по 2 статьям, одна из них касается разжигания межрелигиозной розни. В настоящее время в суде ему избирают меру пресечения, ориентируясь на круглосуточный домашний арест. Вся информация о ходе событий обновляется в нашем материале.

Телеграф собрал факты из жизни Павла Лебедя. Мы расскажем, почему его называют Пашей "Мерседесом", кого еще проклинал скандальный митрополит, о его политической и духовной карьере.

Почему "Паша Мерседес"

Павла Лебедя давно критикуют за любовь к дорогим машинам и в частности его Mercedes-Benz S-класса. В 2011 году он назвал журналиста душевнобольным, когда тот попросил прокомментировать фотографии в СМИ его машины и митрополита Киевского Владимира.

В 2012 году после вопроса о "шикарных авто батюшек" набросился на журналистку, заломил ей руки и забрал мобильный телефон, на который она записывала комментарий. После огласки он вернул телефон вместе с шоколадкой и иконой, но последние записи уже отсутствовали.

В 2015 году водитель Павла Лебедя нарушил ПДД, за что его остановила полиция. Правоохранители потребовали у водителя предъявить удостоверение. На что к нему вышел из салона автомобиля владыка Павел и заявил: "Если я позволю — возьмете... не позволю — не возьмете". После этого он с водителем просто уехал, игнорируя требования полиции.

Общение Лебедя с патрульным в 2015 году

У митрополита также есть дорогое имение в селе Вороньков под Киевом, которое оценивается в 1,3$ млн. Соседом по "даче" оказался его коллега архимандрит Варсонофий, который был казначеем (главным бухгалтером в Лавре). Кроме этого, в Воронькове Павел имеет роскошный дом на Печерске и квартиру на Срибнокильской улице.

Обыски у Павла Лебедя

1 апреля Лебедя заметили в шарфе от "Луи Виттон". Такой аксессуар стоит почти 700$. Фото опубликовал активист Сергей Стерненко.

Проклятия от Лебедя

Несмотря на кровавую войну, развязанную России против Украины, Лебедь не сказал ни одного плохого слова о путине и руководстве россии. В то же время он активно продуцирую проклятия в сторону украинской власти и журналистов.

В 2007 году проклял журналистов в эфире "5 канала", которые расспрашивали его о разрушении памятников в Лавре. Заявил, что у журналистки Мирославы Барчук не христианское, а языческое имя.

В 2011 году проклял журналиста Михаила Ткача, снимавшего сюжет о роскошных машинах у духовенства. "Слава Богу, что есть суд Божий. Ты получишь, потому что дети будут потом за твою ложь отвечать", — заявил тогда Павел.

В сентябре 2015 г. наместник Киево-Печерской лавры записал видеообращение, где сравнил себя с Иоанном Златоустом и рассказал, как страшно Бог наказывает журналистов за оскорбления, нанесенные владыке Павлу.

В сентябре 2018 предупредил о "Божем проклятии" тем, кто поддержит намерения Киевского патриархата забрать монастырь под свое руководство.

По словам Михаила Радуцкого, на него и Виталия Кличко епископ Павел наложил анафему.

В 2019 году на YouTube-канале "Лавра. Путь к небесам" рассказал, как после его проклятия умерли четверо музейщиков. Тогда он жаловался на музейщиков-реставраторов, желавших восстановить достопримечательности на территории комплекса.

Во время Рождественского богослужения в 2023 году назвал митрополита ПЦУ Эпифания бесом и раскольником. Вспомнил о "властных иродах", которые убивают "не 14 тысяч младенцев, а миллионы людей". Заявил об украинских властях, что "это группа безбожников, бандитов, ведущих открытую войну против Церкви".

В начале марта заявил, что "Апокалипсис начинается с Украины". Речь шла о выселении из Лавры 29 марта, о которой тогда узнали в УПЦ МП. Говоря о ВЦУ, назвал их "людями, порочащими Христа".

29 марта проклял Владимира Зеленского и его семью, заявив, что "Говорю вам, господин президент и всей вашей стае, что слезы наши не упадут на землю, они упадут на ваши головы". Кроме того, священник заявил, что глава Минкульта Александр Ткаченко "одержим буйством дьявольской ненависти".

Лебедь и политика

В свое время Лебедя обвиняли в попытках захватить власть в УПЦ МП и ликвидировать ее самостоятельность. Также он поддерживал Януковича, дружил с Коммунистической партией и обвинял Украину в войне на Донбассе.

2008 стал депутатом Киевского городского совета от Партии регионов, однако сначала хотел баллотироваться от Коммунистической партии Украины. На должности депутата Киевсовета Павел не посещал ее заседание в 2012 и 2013 годах. Однако его карточка голосовала. К примеру, во время важных вопросов приватизации коммунального имущества в Киеве голосование состоялось с преимуществом в один голос, среди которых была и карточка Павла.

Критиковал президента-беглеца Януковича за осквернение Лавры. В частности, из-за собак, которых заводят в церковь. Он сравнил действующую власть с советской, из-за препятствий, которые она оказывает церкви путем взяточничества. Несмотря на это рассказывал о друзьях среди коммунистов и говорил, что планировал баллотироваться от Компартии.

В 2012 году Лавру посетил тогдашний премьер Николай Азаров. Владыка Павел прервал службу для произнесения похвального слова чиновнику. А уже 22 января 2014 года во время богослужения сравнил Виктора Януковича с Христом. И уверил его в своей поддержке. Это вызвало негодование даже у духовенства УПЦ.

Павел Лебедь с Януковичем и Медведевым

Лебедь и русско-украинская война

Был противником Революции Достоинства. В декабре 2013 года во время круглого стола по отношению к Евромайдану одобрил действия милиции, которая избивала студентов. Считал, что студентам платили за митинги на Евромайдане.

В 2018 году заявил, что "Крым никогда не был украинским". На вопрос, с кем сражается Украина, заявил, что не был на войне.

В 2019 году в интервью газете "Сегодня" митрополит Павел назвал Украину агрессором в войне на Донбассе. Сам выступает за необходимость единства с россией. Так, на XVIII Международном фестивале православного кино "Покров" Павел заявил: "Мы нераздельны и нам нечего делить. У нас одна история, один покров Божией Матери, у нас должно быть все равно. Мы не должны делить Бога, мы не должны делить историю, мы должны видеть друг в друге брата, образ Христа".

После полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года митрополит Павел не осудил действия рф. Обвиняет в войне самих украинцев, которые по его словам "теперь пожинают плоды".

В конце марта 2023 года отказался говорить, что россия напала на Украину. Также СБУ 1 апреля обнародовала записи разговоров Лебедя. В личных разговорах поддержал оккупацию Херсона. Заявил, что Америка воюет против россии, а Украина сама спровоцировала войну. Говорил, что рф бьет по биолабораториям, а также призвал верующих поминать патриарха Кирилла.

Другие скандалы

Выбил зубы журналистке

В 2007 году под выбившей журналистке "5-го канала" камерой передние зубы. Тогда гендиректор заповедника заявил, что в Киево-Печерской лавре за ночь разрушили и вывезли старинные ворота. Также сетовал, что территорию исторического комплекса застраивают торговыми точками, а над старинными пещерами устроили разрушающие памятники огороды. Тогда съемочная группа 5 канала приехала снимать сюжет о ситуации в заповедке. Павел выбежал, выхватил у оператора камеру и нанес ею мощный удар журналистке в лицо. Однако об истории не рассказывали до 2022 года, пока ее не обнародовала украинская журналистка Мирослава Барчук.

Курник, который УПЦ МП пристроила в древнюю галерею на территории заповедника

Отказался сдать полиции серийного убийцу

В 2021 году Павел дал интервью пропагандистскому сериалу "Прочанка" Оксаны Марченко. Он заявил, что серийный убийца Анатолий Оноприенко, убивший 52 человека, ходил к нему на исповедь, признавался ему в убийствах и предлагал сдать его в милицию. Но Павел отказался и отпустил грехи.

Хотел вывезти иконы

В начале октября в СМИ появилась информация о задержании настоятеля Киево-Печерской Лавры при незаконной попытке вывезти из Украины иконы. У него был документ, который он сам себе выписал.

Биография Лебедя

Павел Лебедь родился в 1961 г. в селе Борбин Ровенской области. После школы поступил в Луцкий техникум советской торговли, затем служил в армии.

Павел Лебедь в армии

В 1988 г. он окончил Московскую духовную семинарию и был рукоположен в священники в Луцке. Затем Лебедь был направлен настоятелем храма в село Низкиничи на Волыни. Лебедь уже там отметился тем, что разрушил находившийся в храме уникальный барочный иконостас XVIII века, а также фамильные гербы рода Киселей.

В 1989 г. он был пострижен в монашество, а в 92-м возведен в сан архимандрита. Впоследствии он назначен наместником Успенской Киево-Печерской лавры и рукоположен в епископа Вышгородского. В 2003 г. Лебедь был возведен в сан архиепископа митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром.

В 2009 году назначен членом Межсоборного присутствия РПЦ. В 2011 стал митрополом с титулом "Вышгородский и Чернобыльский", а также постоянным членом Священного Синода. В 2012 году с другими влиятельными членами синода заподозрен в попытке взять власть в УПЦ МП в свои руки, пользуясь болезнью руководителя церкви. А затем ликвидировать самостоятельность УПЦ. В том же году появлялись сообщения о попытках отравить Лебедя ртутью и мышьяком.

Позже Лебедь и российский "казачий генерал" Сергей Кришталь провели тур с иконой царя Николая II в Украине. Культ убитого царя и его семьи стал имперским пропагандистским инструментом для православных верующих в Украине.

Павел Лебедь и Сергей Кришталь

В 2012-13 годах митрополит Павел фактически выселил с территории монастыря инфекционную клинику Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний. Владыка Павел утверждал, что ему неприятно находиться рядом с больными СПИДом, имеющими "страшное заболевание". Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ, потом заявила, что выселение из лавры больницы стоило жизни 5 пациентам.

В 2018 году Служба безопасности Украины провела обыски на дому у предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Следственные действия произошли в рамках дела о разжигании межконфессиональной розни. В результате обысков изъяли книгу "Украинская Православная Церковь: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы".

В декабре 2022 года попал под санкции СНБО вместе с другими представителями УПЦ МП через сотрудничество с РФ, поддержку русско-украинской войны, попытки присоединения украинской церкви к РПЦ. В январе 2023 года против Павла возбуждено уголовное производство. Причиной тому стало его высказывание в сторону предстоятеля Православной церкви Украины Эпифания.

Напомним, что СБУ опубликовала запись разговоров Павла Лебедя со своими прихожанами и другими лицами. Где он четко высказал свою пророссийскую позицию по поводу войны в Украине. А подробнее о проклятии Паши "Мерседеса" читайте в отдельном материале "Телеграфа".