Шикарная жизнь "Паши-Мерседеса": подпольный мультимиллионер, сосед скандального нардепа и злостный нарушитель на дороге

"Телеграф" нашел элитную недвижимость митрополита и некоторые другие любопытные "грешки" из его мирского бытия

Продолжаются страсти вокруг жизни скандального бывшего наместника Успенской Киево-Печерской лавры Павла Лебедя (известного как "Паша-Мерседес"), которому 2 апреля избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.

Напомним, 1 апреля представители СБУ официально сообщили о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу. Священнослужителя обоснованно обвиняют в разжигании религиозной розни, а также в поддержке вооруженной агрессии россии против Украины.

После того, как Павла Лебедя заметили в шарфе от "Луи Виттон" за почти 700$ (около 27 тыс. грн по текущему курсу) и с дорогими часами за 1,5 млн грн, общественность снова вспомнила о принадлежащем митрополиту роскошном доме под Киевом.

"Телеграф" выяснял, что это за поместье, как он достался Лебедю и чем еще владеет скандальный духовник "филиала РПЦ" в Украине.

Кто такой митрополит Павел: "рука" москвы, выдвиженец ПР, участник переворота в УПЦ МП

Отметим, согласно данным из открытых источников, о владыке Павле известно, что его настоящая ФИО по паспорту — Петр Дмитриевич Лебедь. Родился в Ровенской области 19 апреля 1961 г. В 1981—1983 гг. служил в Советской армии. После чего ступил на религиозный путь. В 1984 г. поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1988-м.

В 1994-м он оказался в столице уже независимой Украины — был назначен наместником Киево-Печерской лавры. И только спустя два года Павел окончил Киевскую духовную академию.

Впоследствии, в конце 2000-х, несмотря на духовные дела, наместник Лавры попытался переключиться и на светские — рванул в большую политику. Так, в 2008 г. на выборах был избран депутатом Киевского городского совета от Партии регионов (шел под № 4 в избирательном списке). Иронически, но поначалу священник хотел баллотироваться от Коммунистической партии Украины.

При президентской каденции Януковича, в 2012 г., СМИ заподозрили Лебедя и некоторых других влиятельных членов Синода в попытке тайно прибрать церковную власть в УПЦ МП к своим рукам, пользуясь тем, что митрополит Киевский Владимир (Сабодан) заболел.

В частности, на заседании Синода 23 декабря 2011 г. его внезапно назначили председателем ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности митрополии и Киевской епархии, а 26 января 2012 г. — временным руководителем Киевской епархии.

Это спровоцировало нешуточный религиозно-политический скандал в среде самой УПЦ МП и обществе. Масла в огонь долило еще и то обстоятельство, что во время болезни Владимира Синод без его участия уволил с некоторых влиятельных в УПЦ МП должностей архиепископа Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко), секретаря митрополита Киевского и его "правую руку".

Тогда СМИ и независимые обозреватели обвинили группу постоянных членов Синода в составе митрополитов Павла, Иллариона (Шукало) и Агафангела (Саввина) в попытке отстранить от практического управления церковью ее предстоятеля, взять власть в свои руки и ликвидировать самостоятельность УПЦ МП.

Когда состояние здоровья митрополита Владимира улучшилось, 8 мая 2012 г. и после общественного резонанса на первом заседании Синода под его председательством предстоятелю вернули все права и полномочия, временно переданные на время болезни, среди прочих, митрополиту Павлу. Как писало издание "Левый берег", на том заседании также обсуждалось предложение смещения Лебедя с должности наместника Лавры и перевод его на Черниговскую кафедру. Однако ее рассмотрение отложили, а затем об этом бунте духовенство УПЦ МП и вовсе забыло.

После смещения Януковича, уже при президенте Порошенко в 2014 году, правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы митрополита Александра Драбинко и содержании его в качестве заложника (по данным ГПУ, в плену священник находился 170 дней). По версии следствия, похищение было организовано преступной группой в составе Виктора Януковича, экс-главы МВД Виталия Захарченко и бывшего начальника киевской милиции Валерия Коряка.

На тот момент генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что по этому делу фигурировал также пророссийский нардеп Вадим Новинский. Сначала как свидетель, но силовики планировали выдвинуть ему подозрение. 8 декабря 2016 г. Верховная Рада удовлетворила представление генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение Новинского к уголовной ответственности по этому делу. Впрочем, эта скандальная история с участием Павла по странному стечению обстоятельств тоже растворилась, и ему удалось усидеть на лаврском "троне".

Как Павлу досталась земля на Печерске?

По фото, обнародованным СБУ с места обыска дома Павла, "Телеграфу" удалось установить, что речь идет об имении по ул. Землянская, 10А в Печерском районе столицы.

Это совпадает с данными портала YouControl – там отмечено, что дом принадлежит митрополиту на правах частной собственности. Корреспонденту "Телеграфа" удалось снять здание владыки Павла на Печерских холмах.

Так выглядит дом митрополита Павла на Печерске

Согласно данным Реестра о недвижимом имуществе, площадь здания составляет 545 квадратных метров, из которых жилая — 154 "квадрата". Площадь же самого земельного участка составляет 0,1 га (т. е. 10 соток).

Общая площадь дома – более 500 кв.м.

По данным сайта Dom.ria, одна сотка на Печерске в апреле 2023 г. стоит от $49 тыс. до $210 тыс. (в зависимости от расположения). То есть стоимость 10 соток сейчас варьируется на Печерске от $490 000 до $2 100 000. Учитывая, что дом находится в тупике, подальше от посторонних глаз, то можно заключить, что земля там идет по явно высокому "прайсу". Особый шик придает и тот факт, что с одной стороны участок владыки окружает столичный Ботанический сад.

Стоимость такого жилья может составлять миллионы долларов

Сосед у владыки не менее интересен

Соседним домом владел ныне митрополит ПЦУ Александр Драбинко

Площадь участка под домом владыки Павла, согласно реестрам, составляет 10 соток

Номинальная стоимость самого дома, построенного еще в 2009 г., вместе с участком явно занижена — по государственной оценке она составляла чуть более 2,5 млн грн (по текущему курсу это будет $67,9 тыс.). Впрочем, рыночная стоимость здания и земли, конечно, будет гораздо больше. Так что общая цена и за дом, и за землю Павла может достичь не менее полумиллиона долларов (или около 19 млн грн), и выше.

Владыка живет через забор от скандального нардепа Халимона

Отметим, что по соседству с митрополитом (по ул. Землянская, 10) находится элитное имение нардепа из фракции "Слуга народа" Павла Халимона. Его, напомним, НАПК заподозрило в незаконном обогащении на 10 млн грн, ведь нардеп в разгар войны приобрел и оформил на свою сожительницу дом на 500 кв.м., хотя его официальное состояние было более скромным.

Дом нардепа Халимона на Печерске тоже двухэтажный

Стоит упомянуть, что продавцом дома выступил все тот же митрополит ПЦУ Драбинко. Ему этот дом достался по наследству от покойного Сабодана. Во время скандала вокруг покупки этого имения нардепом Халимоном Драбинко жаловался, что дом за годы эксплуатации изрядно потерял в цене и он якобы долго не мог его продать. А потому продал тому, кто захотел купить.

Шикарный дом депутата находится в тихом месте с видом на монумент Родина-мать

Территория дома достаточно ухожена

А еще, по данным проекта "СтопКор", рядом живет еще один маститый экс-регионал, финансист эпохи Януковича Алексей Омельяненко.

Напомним, после выборов в Киевсовет 2008 года он возглавлял фракцию ПР и вместе с блоком мэра Черновецкого эти политсилы образовали большинство в горсовете, который в большинстве своем запомнился масштабными земельными "дерибанами" столичных участков.

Алексея Омельяненко возле собственного дома подметили журналисты. Фото: Стопкор

Имение Омельяненко. Вид сверху. Фото: СтопКор

Сам же Омельяненко в 2008 г. фигурировал по делу о земельных махинациях и даже был объявлен в розыск. Как правило, на сессиях Киевсовета большинство Черновецкого порой проталкивало землеотводы каким-то многочисленным непонятным студентам, религиозным организациям (в том числе УПЦ МП), разнообразным кооперативам, а затем оказывалось, что конечными бенефициарами этих отведенных участков становились… строительные компании, разнообразные кипрские офшоры, члены Партии регионов и т. д.

Возможно, именно по такой филигранной "схеме" земля на Печерске и оказалась в собственности митрополита Павла, Александра Драбинко, Омельяненко и т. д.

Примечательно, журналистам "СтопКора" удалось зафиксировать, как Омельяненко посещал дом Халимона после громкого скандала вокруг "слуги".

Какой недвижимостью еще владеет Павел?

По данным YouControl, в целом же физическое лицо "Петр Дмитриевич Лебедь" владеет семью объектами недвижимости, четыре из которых — на Киевщине. Речь идет о доме в селе Вороньков по ул. Украинская, 127. В том же селе Лебедь имеет дом и по ул. Молодежная, 46. И соответственно — двумя земельными участками (кадастровые номера — 3220881701:01:003:0074 и 32208817 :0075 ). Эти активы под Киевом и Борисполем тоже стоят десятки миллионов гривен.

Кстати, именно в селе Вороньков Павел Лебедь должен находиться под круглосуточным домашним арестом.

Дом Паши Мерседеса есть в базе YouControl

Какие еще "грехи" водятся у Павла?

Кстати, по информации YouControl, Лебедь фигурирует в семи судебных делах. В трех процессах – как ответчик; в трех проходит как свидетель или третье лицо; и в одном процессе он выступает в качестве истца.

Обратим внимание, что в Бориспольском горрайонном суде прокуратура добивается от Вороньковского сельсовета и Лебедя "признать недействительными решения и договоры аренды земельных участков".

Скриншот YouControl

В Дарницком райсуде Киева ПАО ДТЭК "Киевские электросети" подало иск на Павла/Петра из-за долгов за электроэнергию.

Скриншот YouControl

А в Верховном суде Лебедь являлся ответчиком в иске о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального ущерба.

Скриншот YouControl

Кроме того, против экс-наместника Лавры открыто два производства из-за нарушения им Правил дорожного движения. Причем два админпротокола составлены на священника еще в 2022 году — в июне и августе. То есть уже более полугода "Паша Мерседес" не платит штрафы за нарушение ПДД. В целом же полиция выписывала админпротоколы на Лебедя пять раз.

Владыка Павел любит грешить на дороге и не платить штрафы

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" известный украинский ученый, религиовед Игорь Козловский в контексте ситуации с Лаврой отмечал, что никаких преследований духовников УПЦ МП не происходит — государство действует в правовом поле. По его словам, эта церковь и ее священники дискредитировали себя подыгрыванием россии в войне против Украины, коллаборационизмом и даже государственной изменой.

Также сообщалось, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обратился в суд из-за того, что монахи УПЦ МП три дня препятствовали работе комиссии Минкульта по приемке-передаче государственного имущества.