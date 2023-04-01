Маски сорваны: патриарх РПЦ Кирилл опроверг заявления о "самостоятельности" УПЦ МП
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В РПЦ опять заговорили о "гонениях" в Украине
Глава российской православной церкви (РПЦ) кирилл заявил о "гонениях" на УПЦ МП и прямо назвал ее Московским патриархатом.
Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на свои источники в окружении патриарха Иерусалимского Феофила III, которому кирилл отправил письмо.
Российский патриарх выразил сочувствие в связи с нападением на православный храм в израильском селе Гефсимания, которое произошло 21 марта, а также заявил, что эта ситуация похожа на то, что происходит в Украине.
"В настоящее время Украинская православная церковь Московского патриархата вошла в трудный период гонений со стороны властей и организаций раскольников, поддерживающих власть и направленные на разрушение канонического Православия в Украине", — говорится в письме.
Глава РПЦ также добавил, что примером "гонений" представителей этого "канонического" православия является выселение священников Московского патриархата из Киево-печерской лавры.
Издание отмечает, что письма подобного содержания были разосланы и главам других православных церквей, кроме Константинопольского и Александрийского патриархата.
Стоит отметить, что в Украине УПЦ МП обязывают указывать свою принадлежность к российской церкви, однако ее священники упорно не желают это делать и заявляют о самостоятельности.
При этом на оккупированных территориях ситуация обстоит несколько проще, там РПЦ прямо называет УПЦ МП своим представителем в Украине.