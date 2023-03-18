Российская церковь обложила "данью" жителей оккупированной части Запорожской области: подробности (фото)

Жителей просто поставили перед фактом

Русская православная церковь (РПЦ) через своего "представителя" в Украине решила "выкачать" деньги из жителей оккупированной части Запорожской области и поставила их перед фактом того, что они будут обязаны платить пожертвования на ее нужды.

Как сообщили "Телеграфу" жители временно неподконтрольного Мелитополя, соответствующие объявления появились на улицах города.

Российские священники ссылаются на то, что после начала оккупации значительно снизились поступления от пожертвований, а потому в "администрацию" подано прошение об изъятии 5% из зарплаты всех жителей области, которые будут направлены на нужды церкви.

При этом они мотивируют свое решение результатами некого социологического опроса, который якобы показал, что большинство жителей не возражает против такого шага.

Любопытным нюансом также является то, что РПЦ не скрывает того, что воспринимает УПЦ (МП) как свою часть и прямо называет ее своим "представителем" в Украине.

Как сообщалось ранее, российский патриарх кирилл вступился за священников УПЦ МП, которых выселяют из Киево-Печерской лавры и заявил, что украинские власти преследуют "репрессивную цель".