Російська церква обклала "даниною" мешканців окупованої частини Запорізької області: подробиці (фото)

Мешканців просто поставили перед фактом

Російська православна церква (РПЦ) через свого "представника" в Україні вирішила "викачати" гроші з мешканців окупованої частини Запорізької області та поставила їх перед фактом того, що вони будуть зобов’язані платити пожертвування на її потреби.

Як повідомили "Телеграфу" мешканці тимчасово непідконтрольного Мелітополя, відповідні оголошення з’явились на вулицях міста.

Російські священники посилаються на те, що після початку окупації значно знизилися надходження від пожертвувань, а тому до "адміністрації" подано прохання про вилучення 5% із зарплати всіх мешканців області, які будуть спрямовані на потреби церкви.

При цьому вони мотивують своє рішення результатами соціологічного опитування, яке нібито показало, що більшість жителів не заперечує проти такого кроку.

Цікавим нюансом також є те, що РПЦ не приховує того, що сприймає УПЦ (МП) як свою частину і називає її своїм "представником" в Україні.

Як повідомлялося раніше, російський патріарх кирилл заступився за священників УПЦ МП, яких виселяють з Києво-Печерської лаври та заявив, що українська влада має "репресивну мету".