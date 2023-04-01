Маски зірвано: патріарх РПЦ Кирило спростував заяви про "самостійність" УПЦ МП

У РПЦ знову заговорили про "гоніння" в Україні

Глава російської православної церкви (РПЦ) кирилл заявив про "гоніння" на УПЦ МП і прямо назвав її Московським патріархатом.

Про це повідомляє видання LB.ua із посиланням на свої джерела в оточенні патріарха Єрусалимського Феофіла III, якому кирилл надіслав листа.

Російський патріарх висловив співчуття у зв’язку з нападом на православний храм в ізраїльському селі Гефсиманія, який стався 21 березня, а також заявив, що ця ситуація схожа на те, що відбувається в Україні.

"Наразі Українська православна церква Московського патріархату увійшла у важкий період гонінь з боку влади та організацій розкольників, які підтримують владу та спрямовані на руйнування канонічного Православ’я в Україні", — йдеться у листі.

Глава РПЦ також додав, що прикладом "гоніння" представників цього "канонічного" православ’я є виселення священників Московського патріархату з Києво-Печерської лаври.

Видання зазначає, що листи такого змісту було розіслано і главам інших православних церков, окрім Константинопольського та Олександрійського патріархату.

Варто зазначити, що в Україні УПЦ МП зобов’язують вказувати свою приналежність до російської церкви, проте її священики наполегливо не бажають цього робити і заявляють про самостійність.

При цьому на окупованих територіях ситуація дещо простіша, там РПЦ прямо називає УПЦ МП своїм представником в Україні.