Скандальный митрополит Павел приехал в суд в часах за 1,5 миллиона: как они выглядят

Скандальный митрополит известен своей любовью к дорогим вещам

В субботу, 1 апреля, в Шевченковском суде Киева проходит судебное заседание по избранию меры пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу, который отказался покидать Киево-Печерскую лавру.

На заседание суда, где рассматривается врученное СБУ подозрение по двум статьям, священнослужитель явился в дорогих часах за 37 тысяч евро (почти 1,5 млн грн по текущему курсу).

На это обратил внимание украинский политолог Николай Давыдюк, который указал, что речь идет о часах Patek Phillipe Calatrava.

Подтвердить это смог фотокорреспондент "Телеграфа", который находится в зале заседаний. Ему удалось запечатлеть часы Павла крупным планом, поэтому можно говорить, что речь идет именно об указанной выше модели.

Стоит отметить, что это не единственная дорогая вещь, которая бросилась в глаза украинцам, так ранее 1 апреля Павел прибыл в Лавру в шарфе от "Луи Виттон". Такой аксессуар стоит почти 700 долларов.

Как сообщалось ранее, любовью к дорогим вещам отличился не только скандальный настоятель Киево-Печерской лавры, но и глава УПЦ МП Онуфрий. Недавно он появился на публике в головном уборе с крестиком за 160 тысяч долларов.