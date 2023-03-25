Снял, чтобы скрыть стоимость? Макрон попал в скандал из-за наручных часов

Часы эксклюзивные, но не дорогие — утверждают в Елисейском дворце

Франция протестует против повышения пенсионного возраста и возмущается часами президента. Эммануэль Макрон во время телевизионного интервью едва заметно снял часы. Противники президента Франции заявили, что он оторван от народа и его часы очень дорогие.

RadioGenova отмечает, что Макрон, просящий французский народ пойти на жертву, прячет часы за 80 тысяч евро. Гневной реакцией отличились и региональные политики. "Фокус" со снятием часов под столом Макрон провернул во время разговора о непопулярной пенсионной реформе. Отмечается, что Макрон спрятал часы при разговоре о людях с минимальным доходом.

Волна недовольства поднялась такая, что администрация президента Франции вынужденна была оправдываться. В комментарии для L’Indépendant сообщили, что часы бились о стол и цокали, поэтому и Макрон их снял. Также прокомментировали стоимость аксессуара. Елисейский дворец отметил, что это часы Bell & Ross BRV192.

Часы Bell & Ross BRV192 на одном из сайтов в сети. Цена указана со скидкой

На сайте производителя такие стоят 2,4 тысячи евро, однако у Макрона украшены гербом президента Франции. К тому же они не новые — их Макрон уже демонстрировал публике, например, во время финала Чемпионата мира по футболу в Катаре.

"Телеграф" рассказывал, что протесты во Франции переросли в стычки и пожары. Протестующих разгоняли водометами и слезоточивым газом.