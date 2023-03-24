Горы мусора и пожары вынудили отменить визит короля Чарльза. Что происходит во Франции

Правительство протолкнуло закон о повышении пенсионного возраста на два года

Во Франции вспыхивают жестокие столкновения во время демонстраций против поднятия пенсионного возраста. В четверг дошло до того, что в Бордо разъяренные демонстранты подожгли ратушу XVIII века.

Более двух недель в Париже переполнены свалки, а улицы нестерпимо воняют из-за протеста коммунальщиков. Это все перед первым визитом в страну короля Великобритании Чарльза III.

Горы зловонного мусора, стычки и огонь

В четверг более миллиона человек вышли на демонстрации по всей Франции, в некоторых городах вспыхнуло насилие. Это уже десятый день общенациональных протестов. И ситуация далека от решения, поскольку профсоюзы призывали к новым забастовкам на следующей неделе.

Протесты 23 марта

Марш в Париже собрал 119 000 человек, что является рекордом, передает Reuters. Демонстрации были в общем мирными, но группы анархистов громили витрины, автобусные остановки, рекламные щиты, киоски, зажигали костры по всему центру города, разграбили McDonald’s. Они также потащили чугунные решетки вокруг деревьев и поломали брусчатку, которую потом бросали в полицию. Спецподразделения отогнали анархистов слезоточивым газом и светло-шумовыми гранатами.

В городе Бордо подожгли входную деревянную дверь ратуши, где расположена мэрия, сообщает газета Sud Ouest. Массовые протесты прошли в Марселе, Лионе, Безансоне, Ренни и Арли.

Среди наиболее разъяренных были женщины, которые заявили, что новое законодательство является наказанием для тех, кто пожертвовал карьерой ради воспитания детей и будет работать на низкооплачиваемой и плохой работе.

Протесты нарушили железнодорожное и авиасообщение, забастовки на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах привели к дефициту бензина на заправках. В стране были закрыты школы и колледжи. Популярные достопримечательности, как Эйфелева башня и Версальский дворец, также были закрыты в четверг.

Парижские коммунальщики 6 марта отказались убирать мусор и продолжили забастовку его до следующего понедельника.

Суть реформы

Щедрая пенсионная система страны и ранний уход на пенсию были предметом гордости, поскольку они были приняты после Второй мировой войны.

На прошлой неделе президент Эммануэль Макрон протолкнул закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет через Национальную ассамблею. Даже 64 года — самый низкий порог среди стран ЕС. Он использовал конституционное положение, позволяющее правительству обходить голосование.

По словам Макрона, это необходимо для сохранения системы на плаву. Это не первая попытка: он отказался от попыток изменить пенсионную систему во время своего первого срока после массовых уличных протестов и пандемии коронавируса.

Но опросы показывают, что большинство французов выступают против законопроекта. В среду Макрон заявил на телевидении, что протесты законны, но не приведут к изменению закона. После этих слов на улицы вышло рекордное количество протестующих, особенно молодежи.

Из-за протестов отложили визит короля Чарльза

Визит короля Великобритании Чарльза III в Париж отложен, передает The Guardian. Король должен был прибыть во Францию в воскресенье — это должен был быть его первый государственный визит как монарха.

Президент и его супруга Брижит должны были организовать банкет для Чарльза и Камиллы в Версале. Во вторник они планировали поехать поездом в Бордо, чтобы увидеть разрушения, вызванные лесными пожарами прошлым летом, прежде чем отметить открытие британского консульства.

Но в Бордо демонстранты сожгли дверь ратуши, а Париж воняет из-за гор не вывезенного мусора, потому что коммунальщики тоже бастуют. В некоторых районах Парижа по-прежнему горят пожары.

Как сообщал "Телеграф", в Грузии пророссийские протестующие подожгли флаг ЕС и бросали камни в украинский флаг. Беспорядки начались после принятия в первом чтении законопроектов об иностранных агентах, которые, по сути, являются копией российского аналога.