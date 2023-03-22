Ожидать ли украинцам роста пенсионного возраста: в Кабмине ответили

В Украине не рассматривают возможности повышения пенсионного возраста

В связи с протестами о повышении пенсионного возраста во Франции украинцы задаются вопросом, собирается ли Минсоцполитики Украины повышать уровень возраста выхода на пенсию.

Об этом сообщает сайт " На Пенсии ".

В Украине с каждым годом до 2028-го возрастают требования к стажу работы. Так что в 2023-м, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, вам понадобится 30+ лет стажа, а к 2024-му потребуется 31 год стажа.

В эфире "Едыных новын" первая замминистра соцполитики Дария Марчак рассказала, к каким требованиям украинцам следует готовиться по поводу выхода на пенсию. Она заверила, что министерство не рассматривает возможности повышения пенсионного возраста и добавила, что с 1 апреля и 1 июля будут индексированы пенсии.

"Нет, этот вопрос (рост пенсионного возраста. – Ред .) не рассматривается. Собственно индексация не имеет рисков, она уже состоялась как факт. 1 апреля состоится ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, а с 1 июля будут индексированы пенсии для тех лиц, которые были государственными служащими или сотрудниками местных органов власти, учеными и для других категорий граждан", – сказала Дарья Марчак.

Напомним, что ранее Телеграф писал о возможности оформить пенсию онлайн и объяснял, как это сделать и какие документы нужны.