В апреле украинцам снова пересчитают пенсии: кто может рассчитывать на прибавку

Перерасчет пенсий в апреле произойдет автоматически и украинцам никуда не нужно будет обращаться

В Украине 1 марта проиндексировали пенсии для 10,5 млн украинцев. Они коснулись тех, кому положен перерасчет выплат в связи с возрастом, инвалидностью или потерей кормильца. В апреле ожидается еще одна индексация пенсий, но уже для других категорий граждан.

Как сообщили на портале "На пенсии", перерасчет пенсий в апреле положен работающим пенсионерам. А с 1 июля на повышение могут рассчитывать госслужащие, ученые и работники органов местного самоуправления.

Для того, чтобы пенсию проиндексировали, пенсионер должен иметь страховой стаж не менее 24 месяцев с момента последнего перерасчета и продолжать работать. Новую пенсию украинцы смогут получить уже в мае, при условии, что доплаты будут начислены с 1 апреля.

Перерасчет произойдет автоматически и на выгодных условиях:

или с учетом стажа после предварительного назначения (перерасчета) пенсии;

или с учетом стажа и заработной платы после предварительного назначения (перерасчета) пенсии.

Но важно подчеркнуть, что в этом году перерасчет пенсий работающим пенсионера произведут в порядке, на условиях и в сроки, которые определит Кабмин. Поэтому дата начисления новых выплат может измениться.

Также перерасчет на 19,7% коснется специальных пенсий, но произойдет это с 1 июля. На доплату могут рассчитывать госслужащие, ученые и работники органов местного самоуправления, которые уже на пенсии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы могут оформить пенсию, не выход из дома. На портале ПФУ можно подать заявление, прикрепив сканы всех необходимых документов.