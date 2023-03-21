Заявление на получение субсидии: как подать его правильно онлайн

Подать заявку можно, зарегистрировавшись на сайте Пенсионного фонда или "Дії"

С мая в Украине будут выплачивать субсидии, которые назначат и пересчитают. Они рассчитываются сразу на год — до конца отопительного сезона в 2024 году. Если вы раньше не были получателем субсидии, то сейчас можно подать заявку на ее получение.

Онлайн можно это сделать на портале Пенсионного фонда или через портал "Дія". Для этого нужно авторизоваться, подтвердив свою личность.

Когда вы вошли в личный кабинет, выберите меню "Заявление на жилищную субсидию или льготу". У вас уже должны быть готовы отсканированные копии документов, которые нужно добавлять. Среди них может быть договор аренды или справка ВПЛ.

Дальше следует:

выбрать тип заявления;

заполнить поля онлайн формы;

выбрать, как вас будут информировать об обработке заявления;

указать, необходим ли счет в банке;

проверить предоставленные данные в заявлении и декларации;

подписаться электронной подписью и нажать кнопку "Отправить".

Чтобы добавить файл, нажмите соответствующую кнопку. Сюда можно добавить справку о доходах (при необходимости), документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации. В личном кабинете в разделе обращений можно отследить, как идет обработка заявления.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в субсидии могут отказать на новый сезон из-за долгов за коммунальные услуги и по ряду других причин. Следует напомнить, что в случае обмана в декларации субсидию государству заставят вернуть.