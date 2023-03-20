Вернуть субсидию государству: украинцам объяснили, в каких случаях это возможно

Есть всего два случая, в которых украинцев могут обязать вернуть субсидию

Субсидия на жилищно-коммунальные услуги является безвозвратной государственной социальной помощью для граждан, которые не могут самостоятельно их оплачивать. Однако есть два случая, в которых украинцев могут заставить вернуть полученную субсидию.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что человек, обращающийся за жилищной субсидией, берет на себя ответственность за предоставление сведений о своих доходах и имуществе, определяющих право на получение выплат.

Законодательством предусмотрены два случая, когда выплаченная украинцу субсидия должна быть возвращена государству.

если получатель указал в своей декларации недостоверную информацию, которая повлияла на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера, что в результате превысил 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 грн). Или когда человек не сообщил об обстоятельствах, которые влияют на пересмотр права на назначение субсидии в течение 30 календарных дней;

в случае назначение субсидии на следующий период уполномоченный орган имеет право удерживать сумму излишне выплаченной субсидии при выплате ежемесячных сумм субсидий. В то же время текущие выплаты могут быть уменьшены не более чем на 20%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что замглавы Офиса президента Ростислав Шурма анонсировал реформирование субсидирования в Украине и рассказал, какие могут произойти изменения.