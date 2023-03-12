Субсидия не через почту: как получать выплаты на банковскую карту

Подать заявку на изменение формы получения субсидии можно не выходя из дома

Многие украинские граждане оформляют субсидию, чтобы иметь дополнительную помощь в оплате счетов за потребленные коммунальные услуги. Кто-то получает деньги на карточку, а кто-то — по-прежнему в отделениях "Укрпочты". Впрочем, современность диктует собственные правила, и наличие денег на банковском счете является более удобным вариантом для их использования. Те же, кто до сих пор пользуется услугами почты, могут изменить способ получения субсидии на банк собственноручно.

О нюансах этого механизма напомнил OBOZREVATEL. Сразу подчеркнем, что для того, чтобы это осуществить, человек должен иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП) или квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Как перевести выплаты с почты на банк?

Выполняем несколько простых действий:

авторизуемся в личном кабинете на официальном портале ПФУ. Для этого и понадобится ЭЦП/КЭП;

в левом меню выбираем пункт "Коммуникации с ПФУ", где находим кнопку "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

выбираем "Заявление на изменение способа выплаты";

заполняем все необходимые данные, проверяем и загружаем фото- или сканкопии документов;

заверяем заявление с помощью ЭЦП/КЭП и отправляем заявление.

Что такое КЭП и как его получить?

Квалифицированной электронной подписью считается усовершенствованная е-подпись, созданная благодаря использованию средства квалифицированной электронной подписи и основанная на квалифицированном сертификате открытого ключа.

КЭП можно оформить в налоговой, казначействе, "ПриватБанке" или сделать его с помощью Mobile ID у украинских операторов мобильной связи. Проще всего это работает в случае с "Приватом": в меню "Все услуги" находим пункт "Бизнес", где кликаем на кнопку "Скачать сертификат". Заполните заявление, проверьте данные и подтвердите их правильность. После этого выберите место на компьютере, где будет храниться файл с КЭП и придумайте пароль. Затем система попросит код, который придет в Приват24 или через смс. Вводите его и получаете КЭП.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему следует своевременно передавать показатели счетчиков и как игнорирование этого правила может повлиять на получение субсидии.

Также мы писали о том, стоит ли обращаться за субсидийными выплатами, если в вашем домохозяйстве прописано больше людей, чем живет на самом деле.