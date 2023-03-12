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Субсидия не через почту: как получать выплаты на банковскую карту

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Получение субсидий на карту является более удобным механизмом Новость обновлена 12 марта 2023, 08:25
Получение субсидий на карту является более удобным механизмом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Подать заявку на изменение формы получения субсидии можно не выходя из дома

Многие украинские граждане оформляют субсидию, чтобы иметь дополнительную помощь в оплате счетов за потребленные коммунальные услуги. Кто-то получает деньги на карточку, а кто-то — по-прежнему в отделениях "Укрпочты". Впрочем, современность диктует собственные правила, и наличие денег на банковском счете является более удобным вариантом для их использования. Те же, кто до сих пор пользуется услугами почты, могут изменить способ получения субсидии на банк собственноручно.

О нюансах этого механизма напомнил OBOZREVATEL. Сразу подчеркнем, что для того, чтобы это осуществить, человек должен иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП) или квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Как перевести выплаты с почты на банк?

Выполняем несколько простых действий:

  • авторизуемся в личном кабинете на официальном портале ПФУ. Для этого и понадобится ЭЦП/КЭП;
  • в левом меню выбираем пункт "Коммуникации с ПФУ", где находим кнопку "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
  • выбираем "Заявление на изменение способа выплаты";
  • заполняем все необходимые данные, проверяем и загружаем фото- или сканкопии документов;
  • заверяем заявление с помощью ЭЦП/КЭП и отправляем заявление.

Что такое КЭП и как его получить?

Квалифицированной электронной подписью считается усовершенствованная е-подпись, созданная благодаря использованию средства квалифицированной электронной подписи и основанная на квалифицированном сертификате открытого ключа.

КЭП можно оформить в налоговой, казначействе, "ПриватБанке" или сделать его с помощью Mobile ID у украинских операторов мобильной связи. Проще всего это работает в случае с "Приватом": в меню "Все услуги" находим пункт "Бизнес", где кликаем на кнопку "Скачать сертификат". Заполните заявление, проверьте данные и подтвердите их правильность. После этого выберите место на компьютере, где будет храниться файл с КЭП и придумайте пароль. Затем система попросит код, который придет в Приват24 или через смс. Вводите его и получаете КЭП.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему следует своевременно передавать показатели счетчиков и как игнорирование этого правила может повлиять на получение субсидии.

Также мы писали о том, стоит ли обращаться за субсидийными выплатами, если в вашем домохозяйстве прописано больше людей, чем живет на самом деле.

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#Банк #Деньги #Выплаты #Субсидия #Субсидии