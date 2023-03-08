Как не остаться без субсидии, если вы приобрели недвижимость

Если получатель субсидии позволяет себе крупные покупки, он считается способным оплачивать коммуналку самостоятельно.

В Украине существует несколько причин, по которым можно остаться без субсидий и даже быть вынужденным вернуть государству деньги. Одно из них — приобретение недвижимого имущества на сумму более 50 тысяч гривен в период пользования субсидийными выплатами. Лица, совершившие подобные операции, обычно остаются без помощи государства, хотя и для этого правила действуют и отдельные исключения.

Об этом сегодня напомнит "Телеграф". Как отмечали специалисты ПФУ, тем украинцам, которые хотят продолжать получать субсидии даже при наличии факта новой жилой площади, следует иметь при себе отдельные документы, позволяющие не проводить отмену выплат.

Итак, субсидии могут начисляться после покупки дома или квартиры, которая следует за продажей предыдущего домохозяйства. Очень важно, чтобы новая недвижимость была единственным жилым помещением в собственности гражданина. Этот факт следует подтвердить с помощью специальных документов.

В таком случае все доходы от операции с продажей-покупкой недвижимого имущества не будут учитываться для совокупного дохода, а, следовательно, не окажут влияния на назначение субсидии.

Напомним, что на получение субсидийных выплат также не стоит рассчитывать, если у вас есть долг за коммунальные услуги. Мы подробно объяснили, как долго и в каком размере можно иметь задолженность, чтобы претендовать на выплаты от государства.

Также "Телеграф" писал, какие нововведения по субсидиям в Украине в ближайшее время готовят власти.