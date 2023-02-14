Покупка недвижимости влияет на субсидию: как продолжить получать выплаты

Следует помнить, что часть украинцев подпадает под исключение, даже если покупала или продавала жилье при получении субсидии.

Финансовые операции с недвижимостью — одна из причин, по которым украинцы могут остаться без субсидийных выплат. Обычно суммы в подобных договоренностях превышают 50 тысяч гривен, что автоматически запрещает начислять подобную помощь от государства. Однако есть часть граждан, кто составляет исключение и может и дальше рассчитывать на субсидии, даже если продавали и покупали жилье.

Подробнее об этом объяснили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины. Специалисты отмечают, что для подтверждения "исключительности" украинцы должны представить специальные документы при обращении за начислением субсидии.

Дело в том, что в течение шести месяцев субсидийные выплаты могут быть начислены после покупки дома (квартиры), которая следует за продажей предыдущего жилья. Единственное требование – чтобы эта недвижимость была единственным жилым помещением в собственности лица. Именно этот факт должен подтверждаться документально.

Если этот момент будет доказан, то доходы от финансовой операции с недвижимостью не будут учитываться в совокупном доходе, а значит, не будут влиять на начисление субсидии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще доходы можно не указывать при обращении за субсидийными выплатами.

Отдельно мы объясняли, доходы из каких источников обычно учитываются, когда государство проверяет целесообразность назначения подобных выплат.

Добавим, что субсидия не назначается, если общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов. Это не относится к жилым помещениям детдомов семейного типа, приемным семьям, многодетным семьям и т.д.