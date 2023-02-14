Купівля нерухомості впливає на субсидію: як продовжити отримувати виплати

Варто пам'ятати, що частина українців підпадає під виняток, навіть якщо купувала чи продавала житло при отриманні субсидії

Фінансові операції з нерухомістю — одна з тих причин, через які українці можуть залишитися без субсидійних виплат. Зазвичай суми у подібних домовленостях перевищують 50 тисяч гривень, що автоматично забороняє нараховувати подібну допомогу від держави. Однак є частина громадян, хто становить виняток і може й надалі розраховувати на субсидії, навіть якщо продавали і купували житло.

Детальніше про це пояснили у пресслужбі Пенсійного фонду України. Спеціалісти зазначають, що для підтвердження "винятковості" українці мають представити спеціальні документи під час звернення за нарахуванням субсидії.

Річ у тім, що протягом шести місяців субсидійні виплати можуть бути нараховані після купівля будинку (квартири), яка слідує за продажом попереднього житла. Єдина вимога — щоб ця нерухомість була єдиним житловим приміщенням у власності особи. Саме цей факт і має підтверджуватися документально.

Якщо цей момент буде доведено, то доходи від фінансової операції із нерухомістю не враховуватимуться у сукупному доході, а, отже, не впливатимуть на нарахування субсидії.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще доходи можна не вказувати при зверненні по субсидійні виплати.

Окремо ми пояснювали, доходи із яких джерел зазвичай враховують, коли держава перевіряє доцільність призначення подібних виплат.

Додамо, що субсидія не призначається, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків. Це не відноситься до житлових приміщень дитбудинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей і т.д.